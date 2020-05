ON SE NE PLAŠI PUTINA I TRAMPA: Predsednik Mongolije je prava ZVER od koje strahuje CEO SVET! VIDEO

Pogotovo sambo. Reč je o sovjetskoj borilačkoj veštini nastaloj dvadesetih godina prošlog veka spajanjem tradicionalnih borilačkih veština sa džudom i džijudžicom.

On je državu predstavljao na sambo prvenstvima i osvajao medalje, najveći uspeh imao je 1983. kada mu u Kijevu u kategoriji do 52 kilograma nije bilo ravnog te se okitio zlatnom medaljom. Tri godine kasnije je u istoj kategoriji osvojio srebrno odličje u Francuskoj, da bi 1990. u Moskvi doneo Mongoliji još jedno srebro, tada u kategoriji do 57 kilograma.

Ljubav prema ovom sportu nasledio je od oca koji je bio trener tradicionalnog rvanja, te je od 1979. i on bio deo nacionalnog rvačkog tima. Osvojio je u Ulanbatoru Svetsko prvenstvo u rvanju 1989, a sport mu je dao polvastice da proputuje svet u momentima kada njegovi sunarodnici nisu mogli preko granice.

Pre dolaska na mesto predsednika 10. jula 2017. godine, Batulga Haltmagin je imao nekoliko bitnih političkih funkcija među kojima i pozicija ministra saobraćaja i puteva.

