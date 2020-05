TUGA U CRNO-BELOM TABORU: Preminula vaterpolo legenda Aleksandar Maksimović Maksa!

IN MEMORIAM MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR - MAKSA 01.08.1951. – 12.05.2020. Sa velikom tugom vas obavestavamo da je vaterpolo svet ostao bez velike legende i čoveka koji je ostavio neobrisiv trag u VK Partizan. U Beogradu je juče posle duže i teške bolesti preminuo Aleksandar Maksimović Maksa, višedecenijski član vaterpolo porodice kao profesor fizičke kulture , trener i pedagog. Rođen je 1951. u Gornjem Milanovcu. Završio je DIF u Beogradu i kao diplomirani profesor fizičke kulture od otvaranja SC Banjica 1973. godine ceo svoj radni vek je proveo u SC Banjica i Vaterpolo klubu Partizan. Tokom svog rada iznedrio je veliki broj igrača, od kojih su mnogi postali vrhunski vaterpolisti i u svojoj karijeri ostvarivavali vrhuske rezultate pronosili slavu našeg sporta. Krasile su ga organizacione sposobnosti, marljiv rad i vedar duh kojim je stekao veliki broj prijatelja ne samo u svetu sporta. Kao posvećeni pedagog imao je veliki uticaj u odrastanju i vaspitanju generacija mladih sportista. Svojim roditeljskim odnosom prema mladim sportistima značajno doprineo stasavanju generacija i formiranju kvalitetnih ljudi. Uvek će ostati u našim srcima. Neka mu je večna slava. Sahrana je sutra, u četvrtak 14.05.2020. u 13.00 časova na groblju u Gornjem Milanovcu, opelo počinje u 12.30 časova Komemoracija je 16.05.2020. u 12.00 časova u VK Partizan, Crnotravska 4.

A post shared by VK Partizan-SC Banjica (@office_waterpolopartizan) on May 13, 2020 at 5:09am PDT