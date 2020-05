ULTRAMARATONAC ZBOG KORONE NIJE DOŠAO DO MOSKVE: Kikanović posle 3 meseca stigao u zavičaj! Putin će ipak dobiti poklon

1 / 4 Foto: Privatna arhiva, Kurir

Misiju nije ostvario u potpunosti pošto zbog pandemije koronavirusa nije mogao ući u Rusiju i stići do Moskve, tako da se zaustavio u beloruskom Gomelju, na dvadesetak kilometara od belorusko-ruske granice. Uspeo je da ikonu Svetoga Đorđa preda’’Noćnim vukovima’’ koji će je, čim bude moguće, odneti predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, a on je pre tri dana krenuo ka Srbiji.

foto: Privatna arhiva, Kurir

- Najzad sam došao u Loznicu. Bilo je ovo nezaboravno putovanje, teško ne u fizičkom smislu jer sam mogao dotrčati do cilja nego zbog pandemija i neizvesnosti u kojoj se trčanje odvijalo. Nažalost, nisam zbog tog Kovida-19 stigao do Moskve, ali će ikona biti predata predsedniku Putinu. Povratak je takođe bio neizvestan. Sa mojim pratiocima, Lozničaninom Zoranom Miletićem, vozačem kampera, i biciklistom Nikolom Tomićem iz Valjeva, iz Minska sam krenuo ka Poljskoj, pa smo morali da se vratimo, onda smo stigli do Ukrajine pa opet morali nazad u prestonicu Belorusije. Napokon smo zahvaljujući našoj ambasadi uspeli preko Ukrajine i Mađarske da dođemo kući – rekao je Kikanović koji je nameravamo da 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom, stigne u Moskvu.

foto: Privatna arhiva, Kurir

Dobio je nebrojeno poruka i telefonskih poziva sa svih strana, mnogi su ga podržavali minula tri meseca, a posebno ističe veliku podršku Grada Loznice. Umesto da danas hoda Crvenim trgom on je u svome domu, mada ima šanse da ipak ove godine, verovatno u novembru, ode u Moskvu, ali ne trčeći već avionom. Sada je u zavičaju, 14 dana provešće u karantinu, a za to vreme će trenirati u kućnim uslovima dok ne bude ponovo mogao da trči i sprema se za neki novi poduhvat.

foto: Privatna arhiva, Kurir

Kurir sport / T.Ilić

Kurir