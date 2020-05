SADA JE I ZVANIČNO! Španac Toni Đerona novi selektor rukometne reprezentacije Srbije!

Proslavljeni srpski reprezentativac, Ratko Nikolić, obavljaće funkciju tehničkog direktora, dok će koordinator mlađih reprezentativnih selekcija biti Dr. Zoran Valdevit, šef kadetre za rukomet sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Potpredsednik UO RSS, Dragan Škrbić, obrazložio je odluku o predlogu Tonija Đerone:

- Tonija poznajem iz vremena dok sam igrao u Barseloni. Reč je o ozbiljnom stručnjaku, profesoru na Univerzitetu, bio je deo Barselone 15 godina, od najmlađih kategorija do prvog tima. Bio je i tehnički direktor svih selekcija. Ima iskustvo u pravljenju piramide i radu sa svim selekcijama, a ne samo vođenju A tima. To je bila i naša ideja. Dosta imena koja su se pojavljivala imala su za cilj da odrade EHF nedelju ili prvenstvo. Želimo drugačiji pristup. Jednom treba da presečemo i radimo na drugačijim osnovama. Prihvatio je ideju da radi na taj način. Ponudio je jasnu strukturu organizacije. Do sada nisam imao priliku da vidim ovakav plan i razmišljanje od strane jednog kandidata. Bilo je par kandidata, stranaca i domaćih koji žive u inostranstvu. O pomoćnicima nisu vođeni razgovori sa Đeronom. Ideja je da ga okružimo našim mladim trenerima od kojih ćemo dobiti selektore u budućnosti. Ovo nije prvi stranac na klupi reprezentacije, imali smo Vranješa, koji je švedska škola rukometa. Zašto Španac? Njihova škola rukometa već dominira godinama.

Prvi čovek srpskog rukometa, Božidar Đurković, imao je lepe reči za novog selektora:

- Nema čoveka koji je radio sa njim, a da je nešto rekao loše. Reč je o univerzitetskom profesoru. Znam da se pojavljivalo prethodnih dana - šta će stranac Srbiji? Daću vam odgovor. Nemce je uspešno vodio Islanđanin, Poljake Nemac, Makedonce Španac, Slovence Vujović, pa Vranješ. Predlažem za tehničkog direktora Ratka Nikolića, bivšeg reprezentativca, osvajača medalja, koji priča i španski perfektno, a posle karijere puno toga je uradio sa svojim Kampom. Za koordinatora mlađih selekcija profesora Zorana Valdevita, sa katedre Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Dosadašnji selektor muške reprezentacije, Nenad Peruničić, poslao je poruku zajedništva članovima UO i celokupnom srpskom rukometu:

- Budite jedinstveni u podršci mom nasledniku, bez obzira sviđao vam se ili ne. Samo uz zajedništvo mogu se ostvariti neke stvari. Toni je divan momak, biću mu na usluzi za bilo kakav savet i pomoć. Biću mu podrška, kao što sam bio i svima pre njega. Najčasnije sam radio ovaj posao, dao sebe kao i uvek što radim. Izabrali smo najteži mogući put. Drago mi je da sam vratio momcima patriotizam, da srcem igraju za svoju zemlju. Velika mi je čast i ponosan sam što sam bio selektor Srbije. Igračima ne zameram ništa. Želim vam sreću u zajedništvu. Vreme je da damo najbolju podršku ljudsku u promenama i ne ispoljavamo frustracije i animozitete. Godine su bačene baš zbog toga."

Toni Đerona rođen je 31.7.1973. godine. Trenersku karijeru započeo je u mlađim kategorijama španske Barselone 1999. godine. Od 2004. do 2008. godine bio je član stručnog štaba slavne generacije Barselone koja je 2005. godine osvojila EHF Ligu šampiona. Funkciju tehničkog direktora omladinske škole Barselone obavljao je od 2008. do 2015. godine, uz vođenje drugog tima najuspešnijeg tima u istoriji rukometa. Kao trener katarskog El Džaiša osvojio je triplu krunu u sezoni 2015/2016 i duplu krunu u sezoni 2016/2017. Najveći trenerski uspeh ostvario je sa reprezentacijom Tunisa, sa kojom je na prvenstvu Afrike 2018. godine osvojio zlatnu medalju. U vreme svog mandata u Tunisu, osvojio je i kontinentalno srebro u januaru 2020. godine, srebrnu medalju na Mediteranskim Igrama 2018 u Taragoni, kao i 12. mesto na Svetskom prvenstvu 2019 u Nemačkoj i Danskoj. Od sezone 2018/2019 nalazi se na klupi francuskog prvoligaša Šarta u kome igra srpski reprezentativac Vanja Ilić. Bio je predavač na katedri za rukomet na Univerzitetu Ramon Ljulj u Barseloni. Autor je i ko-autor više stručnih publikacija i video materijala. Predavač na više od 50 konferencija i seminara širom sveta.

Kurir sport

Kurir