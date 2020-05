SRPSKI RUKOMETAŠI SU U NAJBOLJIM KLUBOVIMA EVROPE! Novi selektor: Cilj je učešće na svim takmičenjima i bolji rezultati!

Novi selektor muške rukometne reprezentacije Srbije je Toni Đirona rekao je danas da je cilj ekipe da učestvuje na svim takmičenjima i da postiže bolje rezultate nego što je to činila u prethodnih desetak godina.

Đerona je danas imenovan za novog selektora Srbije. On će pored toga nastaviti da radi i u svom klubu Šartu.

"Moj angažman biće 100 odsto. Neće biti nikakvih problema da pored obaveza koje imam u svom klubu Šartu pratim igrače i planiram akcije reprezentacije. Reprezentacija je sastavljena od igrača i naša misija je da im pomognemo da ostvare svoj potencijal u klubovima. Ako to bude tako, biće lakše i reprezentaciji. Mislim da reprezentacija mora da bude prisutna na svim takmičenjima i postiže bolje rezultate nego što je to bilo u poslednjih desetak godina", rekao je Đirona, preneo je Rukometni savez.

Španski trener naveo je da je sa čelnicima Saveza pričao o planovima, ne samo u vezi sa seniorskim timom, već i u vezi sa mladjim selekcijama i srpskim rukometom u celosti i da tu može da posluži njegovo dugogodišnje iskustvo iz Španije.

On je dodao da ceni srpske igrače i da mnogi od njih igraju u najboljim evropskim ligama.

"Samo bi trebalo da pogledate najbolje timove i lige u Evropi i sve će vam biti jasno. Tamo igra mnogo srpskih igrača. Naravno, ne poznajem puno srpske timove, ali sam odgledao sezone Metaloplastike i Vojvodine u SEHA ligi i EHF Kupu, gde sam otkrio neke mlade igrače za koje mislim da su velika budućnost srpske reprezentacije. Naravno, mnogo bolje poznajem neke starije generacije, s obzirom da sam imao to zadovoljstvo da radim sa nekima od njih", rekao je on.

Đirona je rekao da je imao mnogo pozitivnog iskustva u radu sa srpskim igračima.

"Tokom rada u Barseloni imao sam priliku da radim sa Škrbićem, Peruničićem, Perićem, Nenadićem. Bilo je to neverovatno iskustvo za mene kao mladog trenera, da im pomognem, ali i da učim od tako iskusnih i talentovanih igrača. Sećam se Petra Nenadića 2007. godine, koji je bio jako mlad, ali već neverovatan igrač. Ne mogu da zaboravim ni Milana Kalinu. On je i tada i danas član Barselone", rekao je on.

U Kataru je radio sa Darkom Stanićem i Zoranom Đorđićem.

"Posle 16 godina u Barseloni, radio sam u Kataru sa njima, Đorđić mi je bio i trener golmana u reprezentaciji Tunisa. Bio sam počastvovan da radim sa velikim zvezdama srpskog rukometa", dodao je Đerona.

Beta

Kurir