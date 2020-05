KAKO JE FATALNA SLAVICA ŠUTNULA IZ KUĆE MILIJARDERA Najbogatijoj Srpkinji razvod sa vlasnikom F1 doneo 1,2 MILIJARDE €

Bogatstvo najbogatije Srpskinje na svetu, Slavice Radić (1958), bivše Eklston, procenjuje se na 1,2 milijardi evra.

Slavica je bogatstvo stekla u braku sa bivšim vlasnikom Formule 1 Bernijem Eklstonom (1930).

Rođena je u Rijeci, u siromašnoj porodici Radić kao ćerka jedinica majke Ljubice i oca Jove. Njeni roditelji Jovo Radić i Ljubica Malić iz Laktaša, naselili su se u Rijeci pre njenog rođenja, u potrazi za poslom. Porodica se ubrzo vratila u Bosnu u selo njenog oca. Slavica će provesti većinu svog djetinjstva u Maglajanima. Nakon što su se roditelji razveli kada je imala samo sedam godina, o njoj se brinula njena majka Ljubica.

Njena karijera počinje u proleće 1981., kada su u magazinu Start objavljene njezine erotske fotografije. Slavica je, naime, došla u redakciju Starta i upitala da li može da se slika gola.

Svojom lepotom Slavica je osigurala prve nastupe na modnim revijama, dobro plaćene poslove hostesa, a na jednom od njih ugledao ju je i Berni. Upoznali su se 1982. godine kada je Slavica bila hostesa na trci Formule 1 u Monci. Skoro trideset godina stariji i 30 centimetara niži Eklston joj je prišao i ponudio piće, a ona se nije dvoumila ni sekunde. Razlika u godinama i visini nije bila prepreka za Slavicu.

U braku s Bernijem Slavica je rodila dve ćerke, Tamaru i Petru, ali se brak posle 24 godine raspao. U samo 58 sekundi, koliko je trajala parnica, sudija je odobrio razvod i prihvatio Slavičino obrazloženje da se njezin suprug "ponašao na takav način da bi bilo nerazumno da ostane s njim". Razvod joj je, što u imovini i deonicama, što u kešu, doneo 1,2 milijardi evra.

Iako veoma bogata, Slavica nikada nije imala dadilju, imala je samo ženu koja joj je pomagala u kućnim poslovima. Sama je kuvala i brinula o deci, svako jutro ustajala je u 6.45 kako bi pripremila doručak za celu porodicu. Potom bi Berni razvozio decu u školu.

Slavica i Berni, prema vlastitom priznanju, retko su razgovarali o njegovim poslovima i bogatstvu. Ona je uvek ponavljala kako joj silni milioni i milijarde ništa ne znače, da ionako može da "pojede samo tri obroka dnevno".

Međutim, usledili su teške godine za dvoje supružnika. Berni je na svaki način pokušavao da ograniči Slavici slobodu ponašanja.

Iako je dugo pripremala odlazak i razvod, Berni, zaokupljen svojim poslom, to uopšte nije primetio. I kada je otišla, bio je, kao i svi njihovi prijatelji, uveren da će se brzo vratiti. Tek kada je Slavica angažovala jednog od najvećih engleskih advokata, stručnjaka za razvode, Berni se uplašio da je došao kraj. Počeo je da joj šalje poruke, nastojao je da stupi u kontakt s njom, no ona se sakrila tako da ju on nije mogao pronaći niti je mogao da utiče na nju da promeni odluku.

Odmah nakon razvoda Slavica je kupila jahtu za 40 miliona evra, kao i avion Gulfstream G550. Bilo joj je najvažnije da su duži i veći nego Bernijeve jahte i avioni.

Međutim, Berni se Slavici osvetio na drugi način. Našao je mlađu, sa kojoj je odlazio na letovanje na Jadran. Slavica je zbog toga sa ćerkama odlučila da se preseli u Los Anđeles. Prekinula je sve kontakte sa starim prijateljima, promenila brojeve telefona, prodala sve nekretnine i posvetila život ćerkama i unucima.

Ipak, porodicu Eklston tračevi su i dalje pratili. Berni se u svojoj vili u Gštadu u Švajcarskoj, vrednoj 26 miliona evra, venčao sa 35-godišnjom Brazilkom Fabijanom Flosi, mlađom čak 46 godina.

Tamara Eklston se udala na raskošnoj svadbi vrednoj nekoliko miliona evra, posle niza ljubavnih neuspeha.

Petra je priredila još spektakularniju svadbu u jednoj rimskoj vili. Na slavlju su nastupali Erik Klepton, David Geta, Andrea Bočeli, Londonski filharmonijski orkestar...

Otac je ćerkama kupio kuće koje vrede po 50 miliona evra.

Slavica se u javnosti pojavila kada je bila kuma Harisu Džinoviću i Melini Galić na venčanju u Beogradu.

