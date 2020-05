DOK ONA PODIŽE NOGE INSTAGRAM GORI! Atraktivna GIMNASTIČARKA načisto IZLUĐUJE muškarce svojim snimcima! VIDEO

Всем привет! Помните как я в конце апреля выступила в онлайн-турнире по берпи? И вот я снова приму в нём участие. Но теперь другой формат, я буду его вести. Для меня это дебют в роли ведущей. А соревноваться будут королевы льда и воды - звёзды фигурного катания и синхронного плавания. Смотрите 27 мая в 19:00 на Tele-sport.ru, Roscongress.org и паблике Телеспорта в "Одноклассниках" https://ok.ru/telesport. Будет круто!

