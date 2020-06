RADOST I OSMESI ŠIROM SRBIJE: Startovao Karavan radosti i prijateljstva Sportskih igara mladih! FOTO

Nakon nekoliko veoma uspešnih turnira koji su u proteklih nedelju dana održani širom Srbije, 12. juna, krenuo je i Karavan radosti i prijateljstva Dunav osiguranje Sportskih igara mladih. Prvi grad na ovogodišnjoj ruti je Sremska Mitrovica, u kojoj su otvorene Igre koje deca regiona obožavaju. Sremska Mitrovica je, kažu organizatori te manifestacije, uz Igre od samog osnivanja, pa po tradiciji Karavan radosti i prijateljstva kreće na svoj put po Srbiji upravo iz tog grada.

Igre su i ove godine okupile veliki broj dece, gostiju i prijatelja ove manifestacije, a skup je organizovan u skladu sa svim merama i preporukama Vlade Republike Srbije donetim u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

– Sigurna sam da se sećate da smo upravo u Sremskoj Mitrovici svi zajedno prošle godine proslavilli šesti rođendan Igara uz veliki vatromet. Čak sedam godina godina partnerskog odnosa imamo sa ljudima iz ovog grada. Kada su Igre osnovane u Srbiji 2014., prvi gradonačelnik u našoj zemlji koji je stao uz Igre bio je Branislav Nedimović, sadašnji ministar poljoprivrede, na čemu se posebno zahvaljujem i danas, jer je imao viziju i shvatio je koliko su važne za decu – rekla je Ivana Jovanović, predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih.

foto: Sportske Igre Mladih

Ona je podsetila na to da je u prošlogodišnjoj sezoni Igara u Srbiji učestvovalo čak 75.024 takmičara, a u regionu preko 202.000 dece i mladih. Ivana Jovanović izrazila je nadu da će ovogodišnja sezona biti takođe uspešna i poželela učesnicima mnogo sreće na takmičenjima, podsetivši da na Igrama pobeda na sportskom terenu nije prioritet, već je, kako je istakla, osnovna pobeda u najlepšoj sportskoj priči – kada svakog dana širom regiona pobedi drugarstvo i kada su deca nasmejana i radosna.

Grad Sremska Mitrovica dobio je povelju za doprinos razvoju ove manifestacine, a nju je u ime grada primila Svetlana Milovanović, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice.

– Sportske igre mladih nisu samo obično nadmetanje. One su uspele da sve ljude iz Srbije i regiona okupe oko jedne zajedničke ideje, a to je promocija sporta, zdravog načina života i fer-pleja. Organizatori Sportskih igara mladih znaju da na nas uvek mogu da računaju kada je u pitanju sport. Sam grad Sremska Mitrovica je u proteklom periodu uložio mnogo u sportsku infrastrukturu i sportske terene: imamo halu, bazen, atletski stadion, a toga će biti još više, jer mi planiramo da sve projekte koje smo osmislili u narednom periodu i realizujemo u našem gradu. Vaše je samo da budete uporni, da vežbate, da se uz to zabavite, a na nama je da vam obezbedimo uslove kakve zaslužujete. Želim vam puno sreće i uspeha na takmičenju, naravno uz mnogo toleranicije i mnogo osmeha. Neka Igre počnu – ovim rečima je Svetlana Milovanović Igre za ovaj grad proglasila otvorenim.

foto: Sportske Igre Mladih

Kao što je već poznato, ova najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi, koncipirana je po uzoru na prave Olimpijske igre, pa je obavezan deo ceremonije otvaranja u svakom gradu polaganje zakletve prijateljstva i paljenje baklje prijateljstva. Na ovaj način deca imaju mogućnost da osete pravi doživljaj velikih Olimpijskih igara o kojima sanjaju svi sportisti. Zakletvu prijateljstva u ime sportista položio je Bojan Zdelar, mladi prvak Evrope u kajaku, a u ime sudijske organizacije Dunav osiguranje Sportskih igara mladih to je učinila Teodora Prokić. Najsvečaniji trenutak Igara nastupio je kada je Marija Dostanić, prvakinja Evrope u kajaku, zajedno sa maskotom Viktorom, unela baklju prijateljstva i kada je plamen prijateljstva zasijao nad gradom na obali Save. Nakon ceremonije, usledila su takmičenja na sportskih terenima na nekoliko lokacija, u šest sportova, u ovom gradu. Ceremoniji otvaranja uz pomenute Mariju Dostanić, Svetlanu Milovanović i Ivanu Jovanović, prisustvovao je i Ilija Nedić (načelnik gradske uprave), Nemanja Crnić (gen sek Sportskog saveza grada) i Zorica Mijatović (sportska direktorka Igara).

Ujedno su počeli i turniri u malom fudbalu. Domaćin prvog turnira Coca-Cola kupa 2020. bio je Bojan Jorgarčević, nekadašnji golman reprezentacije Srbije. Klinci iz Šapca i okolnih mesta uživali su u druženju i utakmicama, a najbolji tim obezbedio je plasman na Državno finale.

foto: Sportske Igre Mladih

– Nedavno sam se čuo sa drugom Nemanjom Matićem i kada sam mu rekao da ću u mom sportskom centru organizovati turnir Sportskih igara mladih, bio je oduševljen. Mogu reći da je Nemanja bio u pravu kada mi je o Igrama pričao u superlativu, jer ovaj turnir, gde je za decu sve besplatno, zaista ima dušu – istakao je Bojan Jorgačević, nekadašnji golman Rada, Genta, Briža i Levskog.

Inače, na svim nivoima takmičenja, kao i na ostalim aktivnostima koje se realizuju u okviru Igara u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, za decu je sve besplatno. Sve to ne bi bilo moguće bez dugogodišnje podrške pokrovitelja i sponzora Dunav osiguranje Sportskih igara mladih, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, generalnog sponzora – kompanije Dunav osiguranje, kao i kompanija Coca-Cola, Elektroprivreda Srbije, Banka Poštanska štedionica, Naftna industrija Srbije i Podravka Srbija.

foto: Sportske Igre Mladih

Igre su krenule, čarolija Igara nastavlja se u subotu i nedelju turnirima u šahu (Beograd) i malom fudbalu (Ruma), dok je novi spektakl na programu u ponedeljak kada se turniri u puno sportova održavaju u Novom Pazaru.

Kurir sport

Kurir