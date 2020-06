DUPLA SVEČANOST: U Priboju svečano otvorene Dunav osiguranje Sportske igre mladih i proslavljen 7. rođendan SIM Srbije!

Ovoj velikoj svečanosti upriličenoj u jednom od najlepših krajeva naše zemlje, na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine prisustovali su brojni gosti iz čitavog regiona i veliki broj građana Priboja i cele Srbije.

Među uglednim zvanicama su bili i Lazar Rvović, predsednik opštine Priboj, Zdravko Marić, osnivač i predsednik Organizacionog odbora Sportskih igara mladih, Tihomir Gudić, izvršni direktor regionalne organizacije Sportskih igara mladih, Ivana Jovanović, predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Srbije, Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije, Maja Marković, direktorka centra za korporativni marketing i brigu o klijentima Dunav osiguranja, Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, Filip Komarica, predsednik Sportskog saveza Proboja, Igor Rakočević, potpredsednik KSS za mušku košarku, Krsto Janjušević, narodni poslanik, predstavnici Opštine Priboj, članovi Organizacionog odbora SIM Srbije – Priboj 2020. i mnogi drugi.

Ceremonija je održana uz poštovanje svih mera Vlade Republike Srbije u vezi sa epidemiološkom situacijom i uz održavanje distance od jednog metra, a program je počeo intoniranjem himne Republike u izvođenju Crkveno-gradskog hora “Sveti knez Lazar”.

Publika je tokom večeri uživala i u nastupima Beogradskog igračkog centra, mališana iz Predškolske ustanove “Neven” iz Priboja i “Haos animatora”, a prisutne je najpre pozdravio Filip Komarica, predsednik Sportskog saveza Priboj, tehničkog partnera Dunav osiguranje Sportskih igara mladih.

On je podsetio na to da je, po prvi put od osnivanja Igara u Srbiji, Priboj domaćin i tri državna prvenstva za pojedine uzraste dece, i to u atletici (trka na 60 metara), u malom fudbalu i u igri između dve vatre, koja je postala i zaštitni znak Igara.

Do sada su državna prvenstva u svih deset SIM sportova održavana u Beogradu. Prvenstva su odigrana 19. juna tokom dana, dok su nadmetanja u ostalim sportovima na programu 20. juna, na kompleksu školskih terena u novom delu Priboja.

