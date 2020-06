BERANOVAC PONOVO U BRZINI: Prva trka u nastavku Šampionata Srbije!

Popularni autodrom Beranovac, nadomak Kraljeva, za vikend je bio poprište obračuna automobilista na prvoj trci za Šampionat Srbije u auto sportu u organizaciji ASU Serbon. Takmičari su nastupali u devet klasa i dva kupa.

U petak su vožene kvalifikacije koje su protekle po sunčanom vremenu i bez većih incidenata, dok su u subotu vožene trke u pet različitih divizija. Trka je vožena u prve tri divizije po suvoj stazi, dok su poslednje dve divizije vozile po kiši. Ipak, to nije uticalo na to da priličan broj publike ostane na stazi do samog kraja manifestacije.

U klasi 1, popularnom "jugu n", uz dosta borbe pobedu je odneo mladi Mihajlo Mladenović. U klasi 2, nacionalnoj klasi bila je zaista zanimljiva borba do poslednjeg kruga ali na kraju pobeda pripada na opštu radost domaće publike iskusnom Kraljevčaninu Nenadu Mijaljeviću. U klasi 3 slavio je Marko Marić, a u klasi 4 Miodrag Nešić.

Uroš Brkić foto: Kurir

U klasi 5 najbrži je bio Mario Zahirović. Dragan Filipović zabeležio je pobedu u klasi 6. Klase 8 i 9 započele su trku u mokrim uslovima na stazi, a završile u suvim tako da je bilo promena u odnosu na startne pozicije. U klasi osam trikumfovao je Uroš Brkić, a u klasi 9 Dragan Stojković.

U kupovima popularnih fića pobede su odneli Aleksandar Radisavljević i Radomir Ćuruvija.

(Kurir.rs)

Kurir