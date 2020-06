BOKSERI NOKAUTIRALI KORONU: Sutra spektakl u Valjevu, udariće Loznica na Metalac!

Ovaj put večiti derbi gledaćemo u polufinalu Bokserske lige Srbije, meču koji je zakazan za sutra u 20 časova u Valjevu uz direktan prenos na TV Arena sport.

Domaćin i aktuelni šampion Srbije Bokserski klub Metalac, koji je izdominirao u prethodnoj sezoni 2018/2019, uveren je da će šampionski trofej zadrzati u svojoj kući.

foto: BSS

Gosti iz Loznice smatraju suprotno, najavljuju zestoke borbe kao i to da će prekinuti zlatni niz komšija i preuzeti lentu šampiona. Jedno je sigurno, meč u gradu na četiri reke obilovaće vrhunskim borbama koje će se dugo prepričavati.

Bokserska Super liga Srbije ove sezone je bila podeljenja u dve grupe - Grupa A: Sombor, Radnički Beograd i Metalac Valjevo, Grupa B: Loznica, Radinčki Kragujevac, Vojvodina, Naisus. Pored Valjevaca i Lozničana plasman u polufinale izborili su BK Radnički iz Beograda i BK Naisus iz Niša. Drugo polufinale, takođe sa direktnim TV prenosom, zakazano je za 27. jun u kultnoj hali na Crvenom krstu. Revanš mečevi su 2. jula, kada će Loznica ugostiti Metalac, odnosno 4. jula kada će Nišlije dočekati Beogradane.

Prvi meč finala Bokserske lige Srbije pod pokroviteljstvom MTS-a u planu je 9. jula, sledi drugi meč 12. jula, a ukoliko bude potrebe i za trećim odlučujucim susretom on će biti 16. jula.

foto: Slobodan Đurić

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin najavljuje spektakl, a velikih očekivanja je i direktor Bokserske lige Srbije Marjan Cvetković:

''Boks ponovo zivi, to je najvaznije. Uz sve probleme sa kojima se susreo sport na celoj planeti izazvane pandemijom koronavirusa, uspeli smo da konsolidujemo redove i obezbedimo nastavak, zapravo finiš Lige za ovu sezonu. Prethodna godina, koja je bila godina povratka nakon deceniju i po pauze, kada je ligaško takmičenje u pitanju, vratila je veru u boks u našoj zemlji. Radili smo punom parom, kao što to i danas činimo, kako bi boks ponovo dobio onaj stari sjaj koji je imao pre tri decenije na našim prostorima. Svesni smo da je to dug i tezak proces, ništa ne moze preko noći, ali nećemo odustati, jer smo isto tako svesni da se iz svakog problema, uz ogromno zalaganje i trud moze izaći kao šampion, a mi upravo to imamo za cilj. Korak po korak i opet ćemo se na vrh planine u čije osvajanje smo krenuli pre tri godine, boks u Srbiji će ponovo imati velike šampione i traziće se karta više", istakao je direktor Bokserske lige Srbije Marjan Cvetković.

