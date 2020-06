OD PREVIŠE SE*SA NIJE MOGAO DA HODA: Život slavnog boksera u carstvu DROGE I PROSTITUTKI, a milioni ga i dalje obožavaju

Pored toga što je bio skoro nepobediv u ringu, život ovog sportiste protkan je intrigama i skandalima.

Orgije, droga, protistutke, zatvorske kazne - sve ovo i daleko više obeležilo je život i karijeru ovog slavnog sportiste.

Uprkos skandalima kojih nije bilo malo u njegovoj karijeri, milioni fanova širom sveta i dalje ga obožavaju i nazivaju 'ikonom boksa'.

Bokserska karijera Majka Tajsona počela je, slobodno možemo da kažemo, još u najranijem detinjstvu, kada se sa 12 godina priključio lokalnoj bandi. Pljačke i razbojništva uzimaju svoj danak i Tajson završava u popravnom domu!

Nekoliko godina kasnije izlazi iz doma i posvećuje se boksu, gde njegov talenat primećuju ljudi koji ga uvode u svet profesionalnog boksa.

Tajson postaje najbolji i nepobedivi, ali bez skandala, silovanja i zatvora nikako nije mogao.

Danas, Majk Tajson pokušava da se vrati boksu, izaziva, a da li će neko hteti da stane na crtu 'nepobedivom' 50-godišnjaku ostaje da se vidi...

POŠAO NA OPROŠTAJNI SEKS, KAD TAMO BRED PIT

Legendarni bokser je otkrio da su njegovi advokati već spremali papire za razvod. On je je krenuo kod supruge kako bi se "ogrebao" za seks pre nego što joj uruči papire za razvod braka. Međutim, tamo je zatekao holivudskog lepotana Bred Pita.

Bred Pit foto: Profimedia

"Nisam ih zapravo uhvatio u sred radnje, već dok su se spremali za to... Kada me je ugledala žena je iznenađeno viknula 'Majkl!?' Bred Pit me je pogledao povukao dim džointa i rekao uplašeno pozdravio", kroz smeh je ispričao Tajson.