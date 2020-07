MISICA SA FETIŠEM NA NFL IGRAČE: Do sada ih je trojicu osvojila (VIDEO)

Olivijaa Kulpo, manekenka okićena titulom Mis USA, a potom i Mis Univerzum 2012, u vezi je sa NFL zvezdom Kristijanom Mekafrijem.

Navodno je sve krenulo zahvaljujući Instagramu gde su se zapratili u aprilu 2019. U maju su već počele 'frcati iskre' i krenula je ova romansa. Samo mesec dana posle par je već bio u Meksiku na zajedničkom odmoru gde su ih paparai fotografirali kako se drže za ruke.

U avgustu više ni sami nisu mogli skrivati svoju vezu. Kulpo je nosila Krisov dres na jednoj utakmici, a u novembru je on na Instagramu objavio stori s naslovnom stranom poznatog časopisa na kojoj je bila njegova draga u kupaćem kostim

Od tog trenutka par se ne razdvaja.

Zanimljivo, Kris nije prvi NFL igrač sa kojim je Olivija bila u vezi. Tim Tebo je bio izabranik atraktivne manekenke, iako sada ima karijeru u MLB-u. U to vreme kada, bio je član Filadelfija Iglsa. Prema pisanju tamošnjih medija, par je i dalje u prijateljskom odnosu jer je to među njima bila samo kratka romansa.

Pre četiri godine, Kulpo je hodala i s Danijem Amendolom koji je u to vreme igrao za New Ingland. Njihova veza je imala brojne prekide i pomirenja sve do 2019. On je Oliviju nazvao 'sj..anom' te je njen život na visokoj nozi okrivio za prekid.

Kris i Olivia se čine kao idiličan par, a čini se i da američka javnost navija za opstanak ove veze.

