SLEDI OBRAČUN ZA TITULU: Krstaši se pridružili Loznici u finalu Bokserske lige Srbije!

Višemesečna pauza izazvana pandemijom virusa korona prekinuta je polufinalnim takmičenjima u kojima su se za ulazak u sam finiš takmičenja borile na jednoj strani ekipe BK Loznica i BK “Metalac”, na drugoj BK “Radnički” Beograd protiv BK “Naissus” Niš. Pobedama kako kod kuće, tako i na strani finalnu “rundu” za naslov šampiona Bokserske lige Srbije 2019/20. zakazali su Lozničani i “Krstaši”.

Svi susreti Super lige Srbije u boksu mogu da se prate u direktnom TV prenosu na "TV Arena", što će biti slučaj i sa finalnim mečevima.

Prvi meč finala Bokserske lige Srbije pod pokroviteljstvom MTS-a u planu je 9. jula u hali Lagator u Loznici, sledi drugi meč 12. jula na Crvenom krstu u Beogradu, a ukoliko bude potrebe i za trećim odlučujućim susretom on će biti održan 16. jula 2020.

Super liga BSS 2019/20. bila je podeljenja u dve grupe.

Grupa A: Sombor, Radnički Beograd i Metalac Valjevo, Grupa B: Loznica, Radinčki Kragujevac, Vojvodina, Naissus.

Polufinale (hala Šivara, Niš) BK “Naissus” (Niš) BK Radnički (Beograd) 4:10 (pero do 57 kg Darislav Vasiljev - Veljko Gligorić 0:3, poluvelter do 63 kg Nikola Lazarević – Sejdi Nazif pobeda Lazarevića prekidom, velter do 69 kg Petar Stošić - Abasov Bakhid 0:3, srednja do 75 kg Rami Kivan - Aleksej Potapov 3:0, poluteška do 81 kg Miloš Terzić – Vladimir Mironjšnjikov pobeda Vladimira prekidom, teška do 91 kg bez borbe pobeda Andreja Batureva, Naissus nije imao predstavnika, superteška +91 Sanel Hasanović - Sergej Kalčugin 0:3).

