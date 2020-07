SENZACIONALNA TRKA O KOJOJ PRIČA CEO SVET: Jedna od najbržih žena na svetu otkriva detalje NESTVARNOG takmičenja! FOTO

Njen deda, Fredi Kotulinski je jedini Šveđanin koji je osvojio Pariz-Dakar, majka Suzan je pobedila na Evropskom prvenstvu u reliju, a otac Džeri Alin na Juniorskom švedskom prvenstvu u reliju.

Zato nije bilo iznenađenje kada je dvadesetsedmogodišnja Šveđanka ponela titulu jedine žene koja je pobedila u trkama Skandinavskog Touring Car šampionata (Scandinavian Touring Car Championship).

- Moj tim i saradnici su uvek verovali u mene i videli moj potencijal. Međutim, kada sam pobedila, svi ostali koji nisu imali uvid u potpunu sliku, uverili su se u moj potencijal i počeli da me u potpunosti poštuju, kao i bilo kog drugog vozača, a ne samo kao ženu koja se bavi automobilizmom. To je naravno vodilo i medijskoj pažnji, dovodeći moje ime u sam vrh javnosti. Počela su da mi se otvaraju nova vrata, a drago mi je što sam postala test vozač za Continental i Extreme E.

foto: Extreme E

Odrasli ste u trkačkoj porodici. Da li vam je to donelo više koristi ili poteškoća u odabiru i razvoju karijere?

- Prednost se ogledala u tome što su me odmah podržali u izboru karijere, ali ponekad je bilo i poteškoća, jer oni u potpunosti poznaju ovaj posao. Najstrože, ali i najiskrenije kritike uvek su dolazile od njih. Sa druge strane svaka kritika je ipak na kraju donosila samo korist, jer svi moramo da čujemo istinu da bismo mogli da se razvijamo u pravom smeru i izvučemo iz sebe maksimum.

Prvenstvo na kojem učestvujete sledeće godine, Extreme E, lider je u pogledu rodne ravnopravnosti u moto sportu. Da li je automobilizam prestao da se smatra sportom namenjenim samo muškarcima?

foto: Extreme E

- Rekla bih da se ide u tom pravcu, međutim još nismo stigli do cilja. Uvek sam govorila da vam je potrebna podrška i poverenje da biste postali najbrži vozač! Ako nemate priliku da se razvijete i pokažete svoj potencijal u najboljem okruženju, kada je reč o timu i partnerima za saradnju, put do samog vrha biće veoma težak, ako ne i nemoguć. Nedavno smo videli da mnogi timovi svoje nade polažu i u žene vozače, ali i da one nižu uspehe i opravdavaju šanse koje su im date. Tako se krećemo ka svetu u kojem se smatramo jednakim unutar jednog od retkih sportova u kojem to zapravo i možemo da budemo, a program jednakosti u Extreme E veliki je korak ka tome.

Koja je razlika između kružnih trka i Extreme E?

- Sasvim sigurno da je velika razlika, vozilo se ponaša na potpuno drugačiji način u odnosu na trkački automobil - na primer, na ODYSSEY 21 imamo hod amortizera od 385 mm i potpuno drugačije amortizere na točkovima u poređenju sa “normalnim” trkačkim automobilima. Takođe će staze biti drugačije, trkaćemo se po takozvanom krugu, ali to će više biti tačka koju moramo proći nego definisana staza koju treba pratiti, i poslednje, ali ne najmanje bitno - definitivno ćemo se trkati i na asfaltu! Biće svega, od šljunka, preko mulja i peska do trka u pustinji. Extreme E će sadržati sve! Naporan rad da budemo brzi, timski duh, strast i volja za pobedom biće isti!

foto: Extreme E

Svega nekolicina ljudi imala je priliku da testira električni SUV ODYSSEY 21. Vi ste kao test vozač zvaničnog dobavljača guma i suosnivačem turnira kompanije Continental, dobili istu priliku. Kakav je osećaj?

- Bilo je to životno iskustvo, automobil je ogroman, ali dok sam ga vozila prilično sam brzo dobila osećaj da smo auto i ja jedno, a to je uvek ono čemu treba da stremite. Da bi se automobil ponašao na predvidiv način, tako da možete planirati poteze, potrebno je upravljajte njime odlučno i samim tim voziti što je brže moguće. Trenutna puna snaga je uzbudljiva, ali i odličan alat za vožnju i usmeravanje automobila u željenom pravcu. Naravno, kada vozite punom brzinom veoma je važno da možete da se oslonite na gume automobila, upravo tu je uskočila kompanija Continental i dizajnirala gume koje se savršeno prilagođavaju svakoj površini.

Osim što se koristi kao platforma za rodnu ravnopravnost i promociju elektrifikacije, Extreme E takođe skreće pažnju na uticaj klimatskih promena. Možete li nam reći nešto više o lokacijama?

- Sve lokacije odraz su uticaja klimatskih promena na različita područja. Senegal prikazuje naše probleme sa plastikom u okeanu, Grenland sa topljenjem glečera, Amazon sa uništavanjem prašume i požarima, a Saudijska Arabija sa pustinjom. Najuzbudljiviji u celom Ektreme E je naučni tim koji ide na svaki događaj, prikuplja informacije, a takođe i nasleđeni program - svaki program posebno napravljen za svaku lokaciju da bi poboljšao i podržao određene okolnosti lokacija. Biće zanimljivo, ali takođe se bojim da će biti zastrašujuće videti svaku lokaciju i šta klimatske promene rade našem svetu. Međutim to je cilj - ne samo da shvatimo, već i da delamo za bolju budućnost!

foto: Extreme E

Spominje se da neki potencijalni vozači dolaze iz Formule E, možete li nam reći nešto više o tome?

- Trenutno je samo jedan vozač potpisan za Extreme E, reč je o Sari Prajs koja je sa samo 8 godina počela da se bavi motociklizmom i čak 19 puta ponela titulu nacionalnog prvaka u dirt bike disciplini. Što se tiče ostalih učesnika, u ovom trenutku ne znamo sa sigurnošću ko će voziti u seriji. Propisi kažu da svaki automobil mora imati po jednu ženu i jednog vozača muškog pola, a biće zanimljivo videti kako su ekipe razmišljale u svojim odlukama oko vozača. Takođe, svaki vozač će voziti jedan krug, zatim ide brza promena vozača, a onda završni teren, tako da će timski rad imati ogroman značaj za trku i sposobnost brzog prilagođavanja određenom mestu trke.

Moto sport se smatra ekstremnim sportom. Jedna greška može mnogo koštati vozača. Da li ste se ikada našli u situaciji koja je bila opasna po život?

- Imala sam tešku nesreću u 2017. godini, gde sam se vrtela 240 km/h, a zatim udarila u zid sa 120 km/h. U tom trenutku kada sam ugledala nebo zaista sam bila uplašena i strahovala šta će se dogoditi. Od tada sam odlučila da vozim samo kad se osećam ugodno i znam kako se moj automobil ponaša. Kao što sam ranije istakla, automobil i ja moramo biti jedno.

Koja je bila najvažnija lekcija koju ste naučili o moto sportu?

- Mislim da još ne mogu u ovoj fazi karijere da istaknem najvažniju lekciju. Međutim, jedna od važnijih stvari je da ne može sve da ide onako kako smo planirali, ali ako se otvorimo i nastavimo da verujemo u sebe, kockice će se same složiti i na kraju će sve biti dobro, a ponekad i bolje od onoga što smo planirali

ŠTA JE EXTREME E? Extreme E je prvenstvo u kojem se električni SUV vozila takmiče u nekim od najudaljenijih delova sveta u direktnoj borbi sa najekstremnijom prirodom. Takmičenje počinje 20. marta 2021. godine vožnjom kroz peščane pejzaže Sahare, a zatim se u maju seli u Senegal. Avgust je rezervisan za fjordove Grenlanda, dok su tropske šume Amazone odredišta za oktobar. Uvala Valvis, poznata i kao zaliv kitova u Namibiji, je krajnje odredište. Kada su u pitanju takmičari, pored već poznatih dama, potencijalni vozači Extreme E-a mogli bi biti višestruki osvajači titule FIA World Rally Champions Sebastian Ogier i Bruno Sena poznati po Formuli E, Formuli 1 i FIA World Endurance Championship. Među ljudima koji su već testirali električni SUV ODYSSEY 21 bio je i legendarni terenski trkač i YouTube zvezda Ken Blok.

Nebojša Mandrapa / Kurir sport

Kurir