🍒 GIVEAWAY ALERT 🍒 U suradnji s @polleosport.hr poklanjam ovaj Leopard crveni komplet 😍 (top + gege). Ako ga zelis poklonit sebi, mami, prijateljici, curi ili zeni sve sto moras napraviti je: 🍒 Zaprati @polleosport.hr & @anaderek5 🍒 Lajkaj ovu objavu 🍒 U komentar oznaci dvije osobe koje bi rado igrale. Be cool pa ako zelis shareaj na svoj story 🤗 Igramo se do 31.05. Sretno ♥️ P.S. Upravo je danas poceo Presale cijele nove @zoeleggings UNTAMED kolekcije 😍 Stavit cu na story link ako netko zeli iskoristiti popuste 🤗

A post shared by Ana Đerek (@anaderek5) on May 27, 2020 at 5:07am PDT