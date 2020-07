IVANA JOVANOVIĆ PREDSEDNICA SIM SRBIJE ZA KURIR: Deco ne odustajte od svojih snova! FOTO

Ako u nastavku očekujete priču o takmičenima, peharima i medaljama, statistikama i rezultatima ostvarenim na terenu, znajte da će toga biti najmanje. Slučaj je hteo da ovogodišnja sezona sportske manifestacije koja je očarala decu regiona pokrene neke daleko važnije teme: one o prekretnicama u životu od kojih jedni zaziru prepuni straha, a drugi hrabro poniru u njih izranjajući iz njihovih dubina sa šakom punom bisera; one o padovima nakon kojih jedni ostaju da leže poraženi, a drugi samo otresu prašinu nastavljajući da streme ka cilju; one o preprekama koje jedni koriste kao sjajan izgovor za odustajanje, dok ih drugi, poput alhemičara, pretvaraju u zlatne šanse; one o izazovima pred kojima jedni pokleknu, a drugi ih iskoriste kao odskočnu dasku za nova dostignuća.

Ivana Jovanović oličenje je upravo ovih drugih – ljudi koji ne znaju za „ne mogu”, „ne smem” i „ne umem”. Ona i njen tim rešili su da u ovoj sezoni Dunav osiguranje Sportskih igara mladih, više nego ikada pre, dokažu koliko mogu, smeju i umeju!

Doduše, na početku tekuće godine ništa nije ukazivalo na to da će ova sezona Igara biti drugačija od bilo koje do sada viđene. Međutim, mart je doneo potpuno neočekivane preokrete…

– Sezonu smo, kao i svake godine, pripremali dugo, temeljno i studiozno i već 22. februara sve je bilo spremno za početak još jednog poglavlja najlepše sportske bajke. Mislili smo da nas ništa ne može iznenaditi. Svi mi u SIM timu navikli smo već da svaka naredna sezona na kraju prevaziđe naša očekivanja u svakom smislu i nismo imali razloga da sumnjamo da će tako biti i ovog puta. Naučili smo da se to dešava kad radiš ono što voliš i kada to činiš za dobrobit drugih, dajući sve od sebe i starajući se da svaki tvoj korak bude učvršćen poštenjem i najboljim namerama. Međutim, niko se početkom ove godine nije nadao da će nas zadesiti pandemija, koja je celoj planeti donela sasvim neočekivane izazove. U situaciji sa kojom se niko na svetu do sada nije susreo, bili smo prinuđeni da sve ono što smo isplanirali do kraja februara promenimo čak nekoliko puta, kako bismo se prilagodili novonastalim okolnostima – započinje Ivana Jovanović, u intervjuu za Kurir, koji je od ove godine medijski partner Dunav osiguranje Sportskih igara mladih.

foto: Sportske Igre Mladih

Kada je u Srbiji proglašeno vanredno stanje, veliki broj sportskih događaja bio je odložen ili otkazan. Mnogi bi možda pomislili da bi bilo najlakše da se od organizacije Sportskih igara mladih za ovu godinu jednostavno odustane. Ipak, u SIM Srbije nisu stali.

– Šta god da radite, jedini način da ne uspete, jeste da uopšte i ne pokušate. Za SIM tim to nikada nije bila opcija. Deci koja su naš glavni pokretač i izvor inspiracije i čiji su pogledi uvek uprti u nas, dugovali smo da im na svom primeru pokažemo da od svojih snova nikada ne treba odustajati, ma kolika prepreka da je pred vama. Pogotovo se ne smete predati ako je vaš san takav da njegovim ostvarenjem usrećujete na desetine hiljada mališana širom regiona. I tako smo hrabro zakoračili i u ovu sezonu...

Kada je uvedeno vanredno stanje, period do početka odloženih aktivnosti, SIM tim iskoristio je da se na nove načine poveže sa decom i prenese im neke važne poruke, ali i da im pomogne da svoje slobodno vreme ispune edukativnim sadržajima.

– Potrudili smo se da tokom vanrednog stanja sagledamo na koji način bismo mogli da stvorimo nešto što će deci i mladima biti korisno i zanimljivo. Želeli smo da nastavimo da deci crtamo osmehe na licima čak i u trenucima kada ne možemo da to činimo tamo gde smo navikli – na sportskim terenima. Tako je nastala edukativna kampanja #KodKuceJeZakon, čime je svima dobro poznat haštag #IgreSuZakon, sada dobio još jednu varijantu. Kampanja je jako brzo odlično primljena kod poznatih. #KodKuceJeZakon uključili su se brojni sportisti, glumci, voditelji i druge istaknute javne ličnosti iz Srbije i sveta.

Nakon ove izuzetno zapažene akcije stvari su napokon krenule da se vraćaju u normalu i početak sezone ukazao se na horizontu. Virus je opao, i deca širom Srbije su jedva dočekala da izađu na terene, ali i da uživaju u spektakularnim svečanim otvaranjima ove manifestacije po gradovima naše zemlje. A 19. jun bio je rezervisan za centralno otvaranje Igara za Srbiju u Priboju.

foto: Sportske Igre Mladih

– Pribojci su zaista ljudi koji su osvojili moje srce. U Priboj jednostavno moraš da odeš. To je sredina u kojoj vri izvor neverovatne inspiracije i pokretačke energije ne samo za Igre, već i za Srbiju u celini i za buduće generacije. Mnoga sam mesta do sada obišla širom naše divne zemlje, imali smo ranijih godina zaista spektakularna i po mnogo čemu posebna otvaranja Igara u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Kikindi, ali nigde do sada nisam srela, videla i osetila toliko zajedništvo ljudi, toliki elan i toliku želju da zajedno uspemo, da za grad napravimo nešto novo, drugačije i lepše kao što je to bilo u Priboju. Taj osećaj je na mene ostavio poseban utisak i to je nešto što ću sigurno dugo pamtiti. Ceo tim ljudi u Priboju, članovi Organizacionog odbora Priboj 2020, naši tehnički partneri iz Sportskog saveza Priboja, svi predstavnici lokalne samouprave, posebno Lazar Rvović, predsednik opštine Priboj, čovek koji je istinski zavoleo igre i svim srcem dao sve od sebe da Priboj bude domaćin za primer – svi su dali veliki doprinos da uspemo zajedno. Imali smo istu želju i isti cilj, u interesu pre svega dece, koja obožavaju Igre – ističe u dahu Ivana Jovanović, koja je ove godine dobila počasnu titulu zaslužnog građanina opštine Priboj.

Pre nego što je virus korona ponovo privremeno odložila sportske događaje, Karavan radosti i prijateljstva Dunav osiguranje Sportskih igara mladih posetio je 11 gradova, u kojima su, pored mnogobrojnih takmičenja u čak deset različitih sportskih disciplina, priređene i ceremonije otvaranja Igara uz prisutvo uglednih zvanica i atraktivan program. U pojedinačni turniri održani su u čak 22 grada i opština Srbije

– Ova sezona je potpuno drugačija od svih prethodnih po mnogim parametrima, a opet – one najvažnije karakteristike Igara, koje čine ovu manifestaciju tako bajkovitom i posebnom, opstale su i ove godine, uprkos svemu: opet smo na našem putovanju kroz Srbiju prikupili mnogo predivnih utisaka, milione osmeha i susreta sa decom koji su i nas i njih učinili srećnijim i bogatijim ljudima. Bilo je divno gledati klince na terenima. Takođe posebno svi pamte unošenje baklje i paljenje plamena prijateljstva, koje sprovodimo u svakom gradu. Deca u svim sredinama sa nestrpljenjem očekuju Igre. Iz razloga koje, verujem, svi možemo da razumemo, ta želja za druženjem i sportom je sada mnogo veća nego svih prethodnih godina. Jednostavno, deca su se uželela starih drugova i novih prijateljstava, akcije, sporta, rekla bih jednom rečju – svega što je sastavni deo njihovog detinjstva. Malo im je potrebno da se okupe i organizuju.

foto: Sportske Igre Mladih

Ivana Jovanović je iskoristila priliku da se zahvali svima, koji na razne načine pomažu da se Igre održe i da se sva deca apsolutno besplatno takmiče u sportovima koje vole.

Posebna zahvalnost ide i Kuriru, koji je uvek uz Igre i našu decu. A sve ovo ne bi mogli ostvariti da nam ne Kompanije Dunav osiguranje, Coca-Cola, Elektroprivreda Srbije, Banka Poštanska štedionica, Naftna industrija Srbije i Podravka Srbija. A veliko hvala i za Aleksandra Vučićam, predsednika Republike Srbije, koji je oduvek uz Igre, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja, kao i Savezu za školski sport Srbije, koji je tehnički partner Igara.

Inače Igre nisu otkazane, samo su termini u gradovima u kojima je tek trebalo da se održe takmičenja, pomereni. Čim se steknu uslovi za nastavak, Karavan radosti i prijateljstva nastaviće svoj put. Deca željno čekaji Igre u Arilju, Kragujevcu, Velikoj Plani, Petrovcu na Mlavi, Majdanpeku, Kladovu, Požarevcu, Pančevu, Somboru, Kikindi, Zrenjaninu, Obrenovcu, Valjevu i Čačku, a nakon toga, ako sve bude teklo po planu, i Državno finale u Beogradu.

Kurir sport

Kurir