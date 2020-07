UOČI POČETKA TRENINGA: Igrači pozvali NFL ligu da reši zdravstveni protokol

Liga je u subotu obavestila klubove da će trening kampovi biti otvoreni na vreme, čak iako su u toku razgovori Udruženja igrača u vezi sa testiranjem na korona virus i drugih zdravstvenih protokola.

Rukiji u Hjustonu i Kanzas sitiju treba da se jave u ekipe u ponedeljak, a rukiji iz ostalih klubova u utorak. Ostali igrači svih klubova moraju da se jave do 28. jula.

Brojne NFL zvezde su putem društvenih mreža iznele stavove.

"Potreban nam je fudbal! Potreban nam je sport! Potrebna nam je nada! Nespremnost NFL da prati sopstvene preporuke svojih medicinskih stručnjaka će to sprečiti. Ako NFL ne uradi svoj deo da bi igrači bili zdravi, nema fudbala 2020. godine. To je toliko jednostavno. Uradite to (NFL)", naveo je kvoterbek Nju Orleans Sejntsa Dru Bris.

Kvoterbek Sihoksa Rasel Vilson rekao je da je zabrinut pošto je njegova supruga trudna.

"Moja supruga je trudna. NFL kamp bi trebalo da počne... I još nema jasnog plana o zdravlju igrača i bezbednosti porodice? Mi želimo da igramo fudbal, ali želimo i da zaštitimo naše voljene", naveo je on.

Igrači žele da se svakodnevno testiraju na virus, a zajedničke komisije lekara i trenera NFL preporučuju testiranja na dva dana.

Izmedju ostalog, igrači se ne slažu ni oko odigravanja predsezonskih utakmica. Liga planira da egizbiciju skrati sa četiri na dve utakmice, dok igrači ne žele da igraju nijednu.

Takodje, igrači žele i period aklimatizacije od 45 dana kako bi se izbegle povrede. Postoje i pitanja šta će biti sa igračima koji odluče da propuste takmičenje.

Kurir sport / Beta

Kurir