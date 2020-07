NACRTAJ SEBI LINIJU I PREĐI PREKO NJE! Mudre reči Vanje Grbića ODZVANJAJU SRBIJOM! Životna lekcija za tatinu naslednicu!

Vanja je na svom Instagram profilu objavio video na kom razgovara sa svojom ćerokom i objašnjava joj svoju životnu filozofiju.

Njegov inspirativni govor oduševio je ljubitelje sporta u Srbiji.

"Odrastao sam po učenju najvećeg koga sam poznavao. Moga oca. Lekcija koju sam dobio kao dete sa osam i po godina učinila je moj život smislenim i teškim. Ali sam shvatio da ako želim da budem NAJBOLJI JA, moram da se suočim sa samim sobom dajući sve od sebe. Shvatim koliko mogu, prihvatim to i dajem svoj maksimum svakoga dana u svakom pokušaju. To je filozofija pravih olimpijskih šampiona", napsiao je slavni odbojkaš u opisu videa koji je objavio na popularnoj društvenoj mreži.

Lekcija koju je Vanja dobio od svog oca pomogla mu je da ostvari svoje snove.

"Pre nekih 40 godina, tačnije pre 41 godinu, 1979. kada sam ja počinjao da se bavim odbojkom, tvoj deda, a moj otac me je doveo do linije odbojkaškog terena, kao što sam ja tebe sada i objasnio mi je kako i na koji način treba da se ponašaš kada si na odbojkaškom terenu. I koja je razlika... Doveo me je do linije koja je bila na betonskom terenu, a ta linija se već polako izlizala. Ja nisam imao patike kao ti, imao sam platnene patike, imao sam majčicu na bratele i startosov šorts, oni koji su bili u to vreme znaju šta je to i kako je to bilo", počeo je priču Grbić.

"Rekao mi je ovako: „Vidiš ovu liniju? Ovo nije obična linija, ovo je linija koja razdvaja dva sveta. Sa ove strane sveta normalnih, običnih, prosečnih ljudi koji mogu da sede ispred kafane, da se zezaju, da ne rade ništa. Ljudi koji ne žele da rade puno, koji nikada ne saznaju ko su i koliko mogu. To su ljudi koji... E mogao sam... Eh da sam se ja... Ja bih bio... To su ljudi koji ne smeju da saznaju koliko stvarno mogu da se možda ne bi razočarali. Uvek im je kriv neko drugi, uvek su oni ti koji neko drugi nije prepoznao ili njihov potencijal. Ma ja to mogu, kad bih ja... To su ljudi koji su hejteri. Oni prođu ceo život, a ne znaju u stvari da možda imaju neki skriveni talenat".

Sa druge strane linije nalazi se neki drugi svet, svet hrabrih, ostvarenih, ispunjenih ljudi... Svet pravih šampiona.

"Ovo je linija koja razdvaja svet običnih od sveta vitezova i samuraja. Ali oni nisu postali to zato što su tako rođeni, već su to rešili da budu. To je svet ljudi koji, ukoliko imaju hrabrosti da zakorače, svaki korak koji rade u ovom borilištu u ovoj areni gladijatorskoj, na ovom odbojkaškom terenu rade sa najmanje sto posto jer su to shvatili kao čast, kao privilegiju i kao dužnost da svom narodu, svojoj zemlji, svojoj ekipi daju sve! Da pokažu koliko im to, zaista čini čast. Kada izađeš na odbojkaški teren, tako se i ponašaj. Da svaki korak koji radiš, radiš svom snagom Tako ćeš saznati ko si, koliko možeš, tako ćeš saznati talente koje imaš u sebi bez obzira da li će odbojka biti cilj iline. Tako ćeš se naučiti kako da se realizuješ kao osoba", rekao je Vanja svojoj naslednici.

Za sve koji žele da žive život vredan življenja, a ne pukog preživljavanja Vanja ima jasnu poruku:

"Ukoliko imaš hrabrosti da zakoračiš u moj svet, svet u koji sam ja odlučio davno da uđem, da postaneš olimpijski šampion ne medaljom, već svojom odlukom i filozofijom, da daješ sve od sebe, svojih 101 posto. Da pogledaš sebe u ogledalo i da kažeš ka sam ponosan na ono što sam uradio. Stisni, hrabro zakorači i upoznaj sebe. To je jedini način da budeš ponosna na sebe i da možeš sebe da pogledaš u ogledalo. Isto tako i vi, ukoliko želite zaista da živite život koji je vredan življenja, a ne preživljavanja Da saznate ko ste, da svom životu date smisao, da ne prebacujete drugima i da ne budete ljubomorni na druge. Nacrtajte sebi liniju, pređite preko nje i prihvatite ono što jeste. Radite na sebi budite ponosni na sebe tako što ćete dati sve od sebe i biti zadovoljni sobom", zaključio je Grbić.

