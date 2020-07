VRAĆA SE U RING, ALI VRAĆAJU SE I MRAČNE PRIČE IZ PROŠLOSTI! Kako je Tajson na KOKAINU prebio 7 prostitutki u hotelu!

''Gvozdeni Majk'' trebalo bi da odradi egzibicionu borbu sa Roj Džonsonom od osam rundi krajem ove godine.

Poslednjih nekoliko meseci internetom kruže snimci na kojima vidimo Tajsona u odličnoj formi iako ima čak 54 godine, a iz njegovog tima već su poručuli kako se ''Gvozdeni'' sprema za povratak u ring.

Jedan od najboljih boksera u istoriji ovog sporta, u bogatoj karijeri imao je dosta problema sa takonom, zbog optužbi za silovanje završio je u zatvoru, prizano je kako je bio zavisnik od opijata, a u međuvremenu je i bankrotirao. Povukao se u penziju pre 15 godina kada je izgubio borbu od dva anonimusa Kevina Mekbrajda i Denija Vilijamsa.

foto: Profimedia

Poslednjih nekoliko godina tvrdi kako je ''čist'', finansijski se skroz oporavio, radi dosta na sebi i ne ustručava se da priča mračne priče iz svoje prošlosti.

Juče je u medijima procurio intervju koji je Tajson uradio davne 2012. godine za ''Las vegas Weekly'' u kojem je priznao kako je pod uticajem kokaina i raznih opijata pretukao sedam prostitutki u hotelskoj sobi.

foto: Profimedia

"Ovo je stvarno mračna priča. Bio sam u hotelskom apartmanu sa sedam prostitutki. Imali smo puno morfijuma, kokaina, vijagre, marihuane i moj omiljeni Hennessy", rekao je Tajson i priznao da mu je u jednom treutku pao mrak na oči, kako mu se javio strah da one hoće da ga opljačkaju i da je zbog toga počeo da ih ije.

''Dotakao sam dno. Uhvatila me paranoja i pomislio sam da me te žene pokušavaju opljačkati i smestiti mi. Počeo sam da ih bijem. Bila je to vrlo mračna epizoda. Međutim, postojala je i neka svrha, jer im nisam želio dati delove svoje duše. To je bio đavo u meni. Danas sam zahvalan što sam sada ovde. Od tada sam čist. Nema više kokaina", završio je slavni bokser.

Mike Tyson beats up seven prostitutes - https://t.co/Mo2DyCmqhF — The Eagle Online (@DEagleOnline) July 27, 2020

