NIKAD NISAM OVAKO NEŠTO DOŽIVEO! Hamilton: Umalo srce da mi stane!

"Sve do poslednjeg kruga sve je išlo relativno glatko. Valteri (Botas) je neverovatno vozio, a ja sam morao da čuvam gume. Kada sam čuo da mu je pukla guma pogledao sam moje gume i činile su se u redu. Bolid je skretao bez problema, poslednjih par krugova sam se čuvao i u poslednjem krugu se izduvala", rekao je Hamilton posle trke.

Hamilton je danas pobedio na Silverstonu. On je vodio od početka do kraja, ali mu je u poslednjem krugu pukla guma i jedva je stigao do cilja ispred Maksa Verstapena iz Red Bula.

"Moglo se videti kako otpada. Od tada sam samo upravljao i molio sam se da ne budem prespor. Mislio sam da neću uspeti da prodjem poslednje dve krivine. Iz nekog razloga bio sam opušten, Bono mi je davao informacije o rezultatu. U jednom trenutku imao sam 30 sekundi prednosti, a onda se topila prilično brzo, ali bolid je bio dobar. Došao sam do 15. krivine, mučio sam se i dao sam pun gas do 16. Nikada nisam iskusio tako nešto u poslednjem krugu i srce mi je umalo stalo", naveo je šestostruki svetski prvak.

"Zbog toga sam bio prilično hladan, pošto je srce umalo prestalo da kuca", dodao je britanski vozač.

Hamilton je ostvario sedmu pobedu na Silverstonu, a ukupno 87. u karijeri i nalazi se na četiri trijumfa od rekordera Mihaela Šumahera.

Verstapen je u završnici išao na zamenu guma kako bi osvojio dodatni bod za najbrži krug i trku je završio sa skoro šest sekundi zaostatka za Hamiltonom.

"Gume nisu izgledale sjajno poslednjih 10 krugova i već sam razgovarao sa ekipom oko toga. Onda je Valteriju pukla guma i rekao sam da ću odustati. Onda su me oni, naravno, pozvali u boks da idem na najbrži krug. Onda je Luisu pukla guma. Ali, vrlo sam zadovoljan drugim mestom, to je veoma dobar rezultat za nas", naveo je Verstapen.

On se u jednom trenutku tokom trke požalio da mu je dosadno, čak je i razgovaraosa ekipo m putem radija.

"Mercedes je bio prebrz. Bilo je prilično usamljeno... Rekao sam mom inženjeru da se hidrira, da pije tečnost. Čuvao sam brzinu i pazio sam na gume", dodao je holandski vozač.

Treće mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler.

"Ovo je bila nezgodna trka. Čim sam čuo da je Valteri imao problem sa gumom, prilično sam usporio. Danas smo uradili najbolje što smo mogli. Vozilo nije ispunilo sav potencijal, ali zadovoljni smo podijumom. Srećan sam kako sam čuvao gume od početka do kraja trke i zadovoljan sam balansom bolida. Iskoristili smo naše šanse danas", rekao je Lekler.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 vozi se za sedam dana na istoj stazi na Silverstonu.

Beta

Kurir