OVO NISTE ZNALI: Roni O`Saliven je deda, ćerka ga mrzi, a unuku ne želi da vidi!

Najpopularniji i najtalentovaniji snuker igrač u istoriji Roni O`Saliven (44) je deda! I to već više od godinu dana.

Međutim, o tome se skoro ništa nije znalo, a celu priču otkrila je njegova ćerka iz prvog braka Tejlor-En Magnus (23).

Roni je kao veoma mlad dobio dete, i to sa Seli-En Magnus, sa kojom je bio u vezi od početka 90-tih. Ona se uselila u kuću Ronijevih roditelja 1996, kada su njegovi majka i otac uhapšeni i počeli sa služenjem zatvorske kazne. Međutim, kada je Marija O`Saliven odslužila svoje, isterala je Seli-En i kuće i veza sa njenim sinom se završila.

Ipak, ona je zatrudnela i rodila se Ronijeva ćerka Tejlor-En, koja je otkrila da je oca u životu srela samo 12 puta. Roni je pokazao malo više interesovanja tek kada je unuka došla na svet pre nešto više od godinu dana.

- Možda je on višetruki svetski šampion, ali ne pristaje mu naziv tata, već deda - rekla je Tejlor-En za britanski San.

Ona je prilično razočarana što joj njen slavni otac ranije nije posvećivao mnogo pažnje. Mislila je da će sve krenuti na bolje kada se rodila Zara-En.

- Zara-En će odrastati ne shvatajući ko joj je deda. On je ranije mnogo obećevao, ali njegova dela se mnogo razlikuju od tih obećanja. Nikada s njim nisam direktno kontaktirala, ali su mi prijatelji rekli da se oduševio kada je čuo da je postao deda. Očekivala sam da bismo mogli da postanemo porodica, ali me je mnogo razočarao jer me nijednom nije direktno kontaktirao - izjavila je ćerka slavnog snukeraša.

- Zapravo, imati takvog se..nju od roditelja vas nauči šta su prave vrednosti. To je jedina pozitivna stvar u vezi s njim - dodala je.

Roni O`Saliven ima dvoje dece iz drugog braka - Lili (14) i Ronija juniora (9).

Predrag Gajić / Kurir sport

Kurir