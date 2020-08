DAN KADA SMO PLAKALI OD SREĆE ZBOG STOTE SRPSKE OLIMPIJSKE MEDALJE: Kako je Ivana Maksimović upucala SREBRO u Londonu!

Na današnji dan, pre osam godina, na Olimpijskim igrama u Londonu, @ivanamaksimovic osvojila je jubilarnu stotu medalju za olimpijski Tim Srbije u disciplini malokalibarska puška trostav! 🇷🇸🥈 #London2012 #TeamSerbia

A post shared by Olimpijski komitet Srbije (@oksrbije) on Aug 4, 2020 at 12:45am PDT