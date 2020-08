PORODICU NISAM VIDEO TRI GODINE Srpska MMA zvezda otkriva kako je stigao do UFC! VIDEO

Kroz trnje do zvezda - krilatica je koja bukvalno opisuje put ovog 27-godišnjeg mladića, koji je iz rodnog mesta Budisava kod Novog Sada, preko Aljaske, dogurao do svetala svetskih metropola.

Nakon što je u "Dana White Contender Series" takmičenju atraktivo savladao Mikija Gonzalesa i zadobio simpatije gazde UFC, Uroš je dugo pričao opisujući način na koji je stigao do najvišeg nivoa.

- Više od tri godine nisam video porodicu, samo sam radio na ovome, jer je to sve što mi je bilo u glavi. Konstantno sam bio u dvorani, čak i tokom pandemije. Svi koji me znaju bili su svesni koliko to želim i znao sam da ću uspeti - otkrio je Medić i dodao:

- Najpre ću nazvati porodicu, nedostaju mi i razgovaram svaki dan s njima, kad je kod mene veče, a kod njih jutro i obrnuto. Najpre s bratom, on je moj najbolji prijatelj i jedva čekam da ga vidim

Srbin godinama trenira u gradu Enkoridžu na Aljasci. Njegov stil je zaista atraktivan, ostvario je pet pobeda i svaki put su borbe završavane prekidom.

- Pogledajte moje udarce nogama, uzdrmao bih svakoga. Nisam imao nikakve sumnje kad sam rekao da ću završiti borbu. Ovde sam da bih se borio, to je ono što volim da radim i što sam godinama radio besplatno - zaključio je on.

Reči Dejne Vajta o Urošu samo potvrđuju da se radi o velikom talentu, koji u UFC može da postane šampion.

- Bio je zvezda večeri. Pustio sam video snimke pobednika i on je bio nadmoćno pobednik, te je postao želja fanova da dobije ugovor u UFC-u. On je jeb*** na mojoj talasnoj dužini. Volim takve klince. Ubica je. Udara rukama, nogama, kažnjava te ako pokušaš da ugušiš. Volim apsolutno sve oko tog dečka - rekao je Vajt.

Predrag Gajić

Kurir