NEKA BUDE TREĆA SREĆA: Marko ti ne braniš titulu samo sebi već celoj Srbiji! FOTO

Čelična pesnica srpskog boksa sa skorom od 25 pobeda (od toga 11 nokautom) bez ijednog poraza, boriće se protiv izazivača iz Francuske Patrika Boisa koji dolazi maksimalno spreman i motivisan da preotme titulu našem šampionu. Uprkos tome što je meč dva puta otkazan zbog pandemije virusa korona, motivacija kod srpskog junaka nije izgubila, već je naprotiv dobila na intenzitetu i on vredno radi na tome da meč u Obrenovcu dočeka nikad spremniji.

foto: Privatna Arhiva

“Godina 2020. turbuletna, neizvesna u svakoj pori života i društva, sve izazvano virusom korona koji je poklopio celu planetu. Stradala su mnoga zanimanja, među njima u najvišoj meri sport koji je doživeo najveću paralizu u istoriji. Otkazana su brojna takmičenja ili pomerena za 2021, među kojima i najveća smotra svih sportista sveta, Olimpijske igre u Tokiju. Kako svima, tako i meni. Sudbinu otkazivanja mečeva doživeo sam i ja, najpre u martu, zatim i u junu, na Vidovdan, a iskreno mnogo sam se radovao Vidovdanskom boju u ringu do kojeg na žalost nije došlo. Verujem u Sveto Trojstvo i treću sreću, verujem da je 18. septembar datum nove velike pobede” – objašnjava 30-godišnji Marko.

Mogućnost treninga za vreme vanrednog stanja, ali i nakon toga je sveden na nivo nemogućeg, odnosno po strogo određenim pravilima uzrokovanim pandemijom. Okolnosti za rad izuzetno teške, opterećujuće i konstantan put u neizvesno.

foto: Privatna Arhiva

“Srce svakog sportiste je takvo da poraz ne prihvata i da se do poslednje sekunde utakmice bore za svoje mesto pod suncem, za trijumf. Ni jednog trenutka nisam klonuo duhom, ni jednog trenutka nisam rekao ne mogu ja ovo. Izazov psihološki nikad teži zaista jer skoro celu godinu sam u fazi žestokih priprema za meč koji zakažemo pa otkažemo, ali nisam dozvolio da me negativne misli pojedu. Pripreme za 18. septembar teku odlično pod budnim okom kondicionog trenera Stevana Jovanovića i menadžera Luke Popovića. Veliku zahvalnost dugujemo sparing partnerima Stefanu Mihailovu, Aleksandru Macakanji, Stefanu Čoloviću, Aleksandru Petroviću i Aleksandru Cigaranoviću. Prepodnevne kondicione treninge radim u sali džudo kluba Vinča, a boks popodne na Banjici u sali Serbian Fighter. Svaki dan kada se probudim kažem sebi “Marko ti ne braniš titulu samo Marku Nikoliću već Srbiji za koju bi život dao”. Najveća čast koju sportista može imati i doživeti je da se bori za pobedu svoje zemlje, za svoju zastavu. Zato mi ništa nije teško, zato svaki dan u ring ulazim i dajem se sto posto kako bi meč, kada god on bio, a verujem da ovaj put neće biti otkaza, odradio sto posto spreman i završio onako kako najviše volim, nokautom. Moja Srbija zna da uvek može na mene da računa, Srbija teče mojim venama. Nema nama veće i jače svetlosti od svetlosti koju nam daje naša zemlja, tuđa ruka ne miluje

foto: Privatna Arhiva

Bokser velikog srca i posebnog kova, iskreni patriota, maestralne karijere, otac dva sina, poznat i po brojim humanitarnim akcijama za obolelu decu koje je sam inicirao i realizovao, kada nije u ringu na radnom je zadatku. Kao pripadnik Vatrogasne brigade u bataljonu Voždovac u IV smeni neporaženi šampion zajedno sa svojim saborcima i načelnikom Radetom Miloševićem, svakodnevno i danonoćno aktivno učesvuje u rešavanju raznih zadataka koje je u našoj zemlji nametnula epidemija COVID-19.

“Kao i u svim mečevima do sada moj izlazak u ring biće ispraćen mojim drugovima iz vatrogasnog bataljona kojim se dičim, koji su neizmerno ponosni na mene kao i ja na njih. Oni su moja velika podrška, snaga i energija. zajedno smo od 2011. i uvek se trudim da im osvetlim obraz”.

foto: Privatna Arhiva

Bitku za pojas šampiona Mediterana WBC u poluteškoj kategoriji (do 79 kg) između Nikolića i Francuza Boisa direktno će prenositi TV Arena Sport. U uvodnim mečevima pored naših takmičara Stefana Čolovića, Nine Pavlović, Aleksandra Macakanje i Dušana Veletića, nastupiće i dva francuska boksera Yoan Boyeaux i Patrik Trenel, kao i legenda ex Yu boksa Nikola Sjekloća.

“Nadam se da će pandemija korona virusa oslabiti u sledećih mesec dana i omogućiti da se vrhunski boks vrati na velika vrata. Revija u Obrenovcu će pokazati koliko je sport, a posebno boks, izgubio zbog pandemije Covida 19. Marko Nikolić zaslužuje da na veličanstven način odbrani titulu prvaka Mediterana, jer ga u nastavku karijere očekuju mnogo veći izazovi na svetskom ringu” – kaže Luka Popović, menadžer najboljeg boksera Srbije u poluteškoj kategoriji

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Nikolić se boksom bavi od svoje 15 godine, za to vreme postao je kadetski, juniorski i četiri puta seniorski državni prvak. Pet godina bio je stalni reprezentativac Srbije, učestvovao na raznim međunarodnim turnirima, svetskim i evropskim prvenstvima i dva puta na kvalifikacionim turnirima za Olimpijske igre, u amaterskoj konkurenciji preko 110 trijumfa, na profi sceni ima 25 pobeda bez poraza. Hrabrost, posvećenost, srce ovog junaka spremni su za najveća dela.

“Najpre da odbranim titulu WBC šampiona Mediterana koju sam posvetio junacima sa Košara i zbog toga ta pobeda za mene ima najveći sjaj i značaj i ništa se sa njom ne može porediti, a zatim krećem u akciju ostvarenja sportskog sna, a to je da steknem uslove da se u što skorije vreme borim za jednu od evropskih titula. Put boksera popločan je ekserima, ali istinski šampioni ne mare za to, hrabro koračaju kroz nemoguće i stižu do cilja, to je i moj put i njime ću koračati dok sam živ” – zaključio je srpski boks šampion posebnog kova Marko Nikolić.

Kurir sport

Kurir