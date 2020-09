BIRČEVIĆ DOVEO IGRE U LAZAREVAC: Košarkaški reprezentativac Srbije uživao sa klincima (FOTO)

I ove godine Karavan radosti i prijateljstva Sportskih igara mladih sa izuzetnim uspehom realizuje svoju misiju da što većem broju dece širom Srbije ulepša detinjstvo i dane im ispuni radošću, sportskim aktivnostima i dobrom zabavom. Igre su tokom proteklih meseci posetile gotovo sve gradove iz ovogodišnjeg plana. Ovih dana Viktor, maskota Igara, juri u zagrljaj mališanima iz još nekoliko preostalih mesta i polako se kompletira spisak učesnika velikog Državnog finala, koje će se u drugoj polovini septembra, umesto u Beogradu, kako smo navikli, održati u Brzeću, na planini Kopaonik.

foto: Sportske Igre Mladih

Najzaslužniji za to što su Igre došle u Lazarevac svakako je trofejni košarkaški reprezentativac Stefan Birčević, koji je rođen upravo u ovom mestu. On je uz Igre najpre bio u Sokobanji, gde se oduševio najlepšom sportskom pričom. Usledio je jedini logičan korak: Igre su stigle i u njegov rodni grad na Kolubari. Stefan je, razume se, bio na ceremoniji otvaranja. A pre otvaranja Stefan, koji će biti zvezda košarkaškog prelaznog roka, napravio je jednu sjajnu stvar. On je izašao na fudbalski mini pič teren, namestio je loptu na pola terena i pozvao kamermane. Pred njima je poručio ambasadoru SIM Nemanji Matiću, da sada šutira loptu pravo u gol i da je taj pogodak namenjen njemu. Inače as Mančester Junajteda, je posle Uba nastupao i za klub Kolubaru iz Lazarevca.

– Hvala organizaciji Sportske igre mladih na tome što su prepoznali lepotu našeg grada i naših sportskih objekata i što su došli u Lazarevac. Zahvalio bih se i Bojanu Steviću, predsedniku opštine, koji je omogućio realizaciju ove manifestacije, Sportsko rekreativnom centru „Kolubara”, fudbalskom i košarkaškom klubu „Borac”, koji su zaslužni za odličnu organizaciju ovog događaja. Deci koja su na Igre došla u velikom broju želim da se dobro zabave, a onima koji se plasiraju na Državno prvenstvo želim mnogo uspeha na Kopaoniku – istakao je Stefan Birčević, u obraćanju na svečanom otvaranju.

foto: Sportske Igre Mladih

Više o ovoj lepoj saradnji istakla je i Ivana Jovanović, predsednica Sportskih igara mladih Srbije.

– Kao momak koji voli sport i živi sportskim životom, Stefan Birčević je prepoznao vrednost koncepta Igara, a Igre ko Igre, oduvek su imale tu čudnu moć da spajaju ljude koji neguju one najvažnije životne vrednosti i trude se da ih prenesu najmlađima. Tako je i Stefan postao prijatelj Igara i pridružio se velikoj armiji naših promotera težeći da sa još većim elanom motiviše decu da se bave sportom. Zato nam je veliko zadovoljstvo što smo danas u njegovom gradu i ponosni smo na Stefana, što je postao naš promoter i na činjenicu da je on zajedno sa nama nastavio da gradi lepšu budućnost za našu decu. Pobeda Igara je jedan osmeh više. Ako Igre danas u Lazarevcu postignu da jedno dete više ode srećnije kući sa SIM majicom i diplomom i da pamti ovaj dan po nečemu lepom – naša misija je uspela! – poručila je Ivana Jovanović.

Na prisutne je, kao to uvek biva na Igrama, najveći utisak ostavio trenutak polaganja zakletve prijateljstva i paljenja plamena prijateljsva. Baklju je u Lazarevcu uneo talentovani sportista Uroš Mijalović, a kada je plamen pozdravljen burnim aplauzom, deca su jedva dočekala da se rasporede po prelepim terenima SRC Kolubara i da, pre svega, uživaju u igri, ali i da pokažu talente koji su nekima od njih bili ulaznica za Državno finale.

foto: Sportske Igre Mladih

A samo dan ranije Sportske igre mladih svečano su otvorene i u Velikoj Plani, na terenima tamošnjeg Turističko sportskog centra. I u ovom mestu su mališani pokazali veliko interesovanje za ovu manifestaciju, a na otvaranju su se okupili kako oni koji su vredno trenirali za učešće na takmičenjima, tako i njihovi pratioci i drugari. Ovo šarenilo na sportskim terenima svakako je bilo jedna od najlepših slika ovog leta, a prelepo druženje i neizvesne utakmice pune emocija klinci iz Velike Plane sigurno će još dugo pamtiti.

Igre nastavljaju dalje, ostala su još dva grada. U nedelju će zajedno sa decom sportistima Igre u Čačku otvoriti gradonačelnik Milun Todorović, dok će u Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde u ponedeljak sa učesnicima upaliti plamen prijateljstva u ovom lepom gradu u banatu.

