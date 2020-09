MARKO NIKOLIĆ PRED SPEKTAKL U OBRENOVCU: Spremio sam nekoliko recepata za Francuza, voleo bih da prvi donese slavlje!

Bez publike, ali to ne umanjuje značaj i ulog u boks spektaklu u Hali sportova u Obrenovcu koji nas čeka 18. septembra od 20 časova i koji je planiran u deset rundi. Meč koji znači odbranu šampionskog pojasa WBC Mediterana za našeg asa Marka Nikolića sa jedne i borba za isti taj pojas za Francuza Patrika Boe sa druge strane. Godina 2020. svima, celoj zemaljskoj kugli donela je preokret na svim nivoima našeg bivstvovanja, opstanka, profesije, svega onoga što život znači. Istim koracima svi smo koračali boreći se protiv virusa korona koji nas je destabilizovao, bacao sve planove i već ugovorene događaje u vodu, ovu priču su prošli i doživeli upravo glavni akteri boks spektakla u Obrenovcu, Marko i Patrik.

Na zvaničom merenju boksera koje je održano u restoranu Bistro Blue Centar na Novom Beogradu glavne zvezde boks večeri koja nas očekuje 18. septembra uz direktan TV prenos na TV Arena izneli su svoja zapažanja, utiske, želje.

“Konačno stigosmo i do čina merenja, sad mi je mnogo lakše, jer tokom svih ovih meseci čekanja na meč, dva puta zakazivanja, žestokih priprema, pa otkazivanja usled pandemije virusa korona, nismo stizali do ove stepenice zvane merenje. Zaista mi je laknulo, kao da je pola posla završeno, jer znam da je protivnik tu, stigao je iz Francuske, sutra ćemo se gledati oči u oči u ringu i boriti za ono za šta se spremamo žestoko celu ovu godinu. Neću biti skroman, reći ću ono što osećam i što rezultati na treninzima govore, a to je da sam spreman 100 odsto. Gledao sam protivnika na snimcima njegovih mečeva, odlučio sam se za nekoliko recepata, voleo bi da epilog bude prvi, a to je moja pobeda nokautom” – objašnjava Nikolić što bi bila njegova 12 pobeda u karijeri na ovaj način (nokaut), ukupno 26, bez poraza.

Sa jedne strane ringa stajaće naš Marko po zanimanju vatrogasac, sa druge Francuz Patrik po zanimanju policajac. Može se reći jedinstvena boks priča na planeti. Francuz nije bio mnogo rečit, samo je poručio da je došao iz Francuske u Srbiju po svoj “kolač” i da veruje samo u takav završetak ove priče vatrogasca i policajca u kome policajac kući ide sa novom epoletom kakvu do sada nije imao priliku da zaradi.

“Ta naša profesionalna priča je simpatičan momenat u ovom našem sportskom poslu i zadatku koji će svako na svoj način pokušati rešiti u svoju korist. Od svih dešavanja u ovoj godini očeličio sam se i fizički i mentalno toliko da imam osećaj da bi mogao boksovati i 20 rundi u cugu, da se ni posle toga ne bi umorio. Samopouzdanje, motivacija, adrenalin, sve je tu, samo još da se krene u boj i odradi na herojski način. Ostaje žal što neće biti publike, ali šta je tu je, viša sila zvana korona, za koju verujem da će uskoro biti prošlost i da ćemo u sledećoj godini disati punim plućima i vratiti se normalnom životu”.

Ratnik i umetnik među konopcima tog magičnog četverougla Nikolić WBC pojas Mediterana osvojio je 2019. u Hali sportova na Novom Beogradu kada je tukao nezgodnog i žilavog Italijana Adrijana Sperandia.

“Iskeno, veći pritisak sam osećao prošle godine nego sada. Bio je to meč, prvi moj meč za titulu i sebi sam bio nametnuo ogorman teret. Očekujem da će meč protiv Francuza biti jednako težak kao i protiv Italijana, ali mnogo lepši i atraktivniji. Na treninzima osećam da lebdim u ringu, da iz mene izbija snaga koju nikada do sada nisam osećao, sada ostaje da isto to ponovim i u Obrenovcu. Verujem da ću biti na visini zadatka, jer uz svo poštovanje prema protivniku, ja ovaj pojas ne dam, ne želim i neću da prepustim” – zaključio je Nikolić.

Bitku za pojas šampiona Mediterana WBC u poluteškoj kategoriji (do 79 kg) između srpskog asa Marka Nikolića i Francuza Patrika Boe direktno će prenositi TV Arena Sport. U uvodnim mečevima pored naših takmičara Stefana Čolovića, Luke Sumarca i Aleksandra Macakanje, nastupiće i dva francuska boksera Yoan Boyeaux i Patrik Trenel, kao i buduća nada Ersan Gurdijeljac.

