SVE JE SPREMNO ZA MAJSTORICU! Krstaši ili Lozničani – odluka pada u Smederevu!

Grad Smederevo, poslednja prestonica srpske srednjovekovne države, čemu svedoće i bedemi jedne od najvećih tvrđava u Evropi, iznedriće novog šampiona Super lige Srbije u boksu 2020.

Nakon dva finalna okršaja između između BK “Radnički” Beograd i BK Loznica koji su održani u kultnim halama ovih klubova (Crveni krst i Lagator) iza kojih stoji tradicija i bogata istorija uspeha, rezultat je ostao izjednačen 1:1, što je ovaj duel odvelo u majstoricu. Treći odlučujući susret finala Bokserske lige Srbije 2019/20. pod pokroviteljstvom MTS-a biće održan 19. septembra 2020. u Smederevu na centralnom gradskom Trgu sa početkom od 19 časova uz direktan TV prenos na TV Arena.

Pandemija korona virusa zamrznula je ovogodišnja evropska i svetska takmičenja, borilišta na međunarodnoj sceni srpski bokseri su zamenili isključivo domaćim i to kada su uslovi dozvoljavali, a koje diktira zdravstvena slika na nivou države usled krize izazvane COVID-om 19. Nakon nekoliko meseci odlaganja i početaka koji bi bili prekinuti i prolongirani kada se uslovi za to stvore, stiglo se do poslednjeg čina Super lige Srbije. Prva dva meča između Loznice i Radničkog Beograd održana su u praznim halama, bez prisustva publike shodno odredbama Vlade Republike Srbije u sklopu borbe sa virusom korona.

foto: BSS

Iako glavni akteri u ringu nisu mogli stupiti u interakciju sa publikom, iako su ostali uskraćeni za tu dodatnu energiju koja je ogroman pokretač i dodatna snaga, koja često zna da presudi pobednika, timski duh i atmosfera u timovima su ostali isti, na visokom nivou doslednom finalistima Bokserske lige Srbije. "Nije bilo lako organizovati se u ovim teškim vremenima, održati nas boksere na okupu, motivisati da svakodnevno treniramo u vreme kada je opšta nepoznanica šta donosi dan ili noć usled pandemije virusa korona. U svim i lepim i teškim vremenima postoje ljudi koji odskaću, koje nazivamo herojima, jer oni bez obzira na sve idu dalje do konačnog cilja, takvi smo i bokseri“ – rekao je Veljko Gligorić uzdanica BK "Radnički" Beograd. Mlada nada naše boks scene, perjanica BK Loznica Semiz Aličić smatra da će u majstorica biti neizvesna do samog kraja. “Majstorica nam donosi jedan uzbudljiv meč, sa izjednačenim odnosom snaga na terenu. Nijanse će presuditi i lansirati novog šampiona Srbije u bokserskom ligaškom takmičenju za 2019/20. Ko god da to bude, zaslužno će nositi naslov šampiona" – zaključio je mladi Semiz.

Kurir sport

Kurir