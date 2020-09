SPEKTAKL NA TRGU REPUBLIKE: Boks derbi Crvena zvezda - Partizan!

Boks derbi Crvena zvezda – Partizan na Trgu republike u Beogradu

Krčka se jedna nova boks manifestacija koja zvuči nestvarno, zvuči kao dobra priča iz starih vremena, ali priča koja će nakon višedecenijskog odsustva sa scene obrisati prašinu sa korica zatvorene knjige i krenuti u ispisivanje novih stranica. Očekuje nas vaskrsenje derbija u boksu između dva kultna kluba, dva klupska pojma sporta u našoj zemlji, Crvene zvezde i Partizana.

Poslednji mečevi, poslednji derbi susreti u boksu između “crnobelih” i “crvenobelih” održani su davnih sedamdesetih godina prošlog veka na Tašmajdanu. Bili su jedinstveni, nesvakidašnji i spektakulrani, tražila se karta više, hiljade poklonika plemenite veštine je ostajalo izvan zidina Tašajer nisu uspeli doći do te “zlatne” ulaznice. Povratak boks derbija na veliku scenu zakazan je za 3. oktobar 2020. na Trgu republike u Beogradu sa početkom od 19 časova, uz direktan TV prenos na kanalu TV Arena fight što će biti prvi borilački spektakl na novom kanalu.

U organizaciji Beokserksog saveza Srbije, Grada Beograda i sponzora kompanije MTS poklonici boksa imaće priliku da pod beogradskim vedrim nebom uživaju u vrhunskom meču i budu svedoci oživljavanja stare i rađanja nove istorije. Uvek, u svim sportovima, tako i u boksu bilo je za ponos svakom sportisti biti član i takmičar jednog od dva najveća sportska tabora u našoj zemlji, “crvenobelih” ili “crnobelih”. Isti slučaj je i sa boksom. Klubovi i dalje postoje, ali nema ih na takmičarskoj sceni već decenijama, što je strašno i poražavajuće. BSS je odlučio da to promeni i kao što već nekoliko godina rade na vraćanju boksa u život na našim prostorima, tako sada imaju novi zadatak, povratak derbija. Sigurno je da će 3. oktobar 2020. na Trgu republike imati veliki odjek u boks svetu Srbije, da će uneti novu energiju među boksere i motivaciju da nastave ili krenu putem bivših šampiona kakve smo imali, kojima smo se dičili, koji su nas činili silom na svetskoj mapi ovog sporta.

Proteklog vikenda završena je Super liga Srbije u kojoj je do naslova šampiona stigla ekipa BK “Radnički” Beograd. U majstorici koja je održana u Smederevu Krstašima je nakon trećeg meča susret predao tim BK Loznica, a razlog time leži u kako ističu iz lozničkog tabora lose suđenje, posebno u prvom meču gde su rukavice ukrstili našim mladi asovi do 57 kg Veljko Gligorić i Semiz Aličić. Kapiten Radničkog biće jedan od učesnika derbija Patizan – Crvena zvezda i on poziva Aličića na džentlmenski revanš u srcu Beograda.

“Da, pozivam mog dragog kolegu na džentlmenski revanš, ne želim da ostane na ovim pričama koje sada kruže, koje nisu sportske i koje ruše sliku našeg sporta. Podržavam potez Bokserskog saveza Srbije da se meč pošalje na ekspertizu u EUBC i ukoliko se dokaže da sam izgubio složiću se da se meč proglasi službenim rezultatom 12:2. Bitno je da boks i sport pobede, ali i da se otklone sve nedoumice vezano za naš meč. Ružne i lažne priče nikome ne donose dobro i nema potrebe za takvim stvarima koje samo rađaju zlu krv i ruše sve što krvavim radom sagradimo, a svi znamo kako i koliko je težak ovaj naš put boksera, ovaj naš posao radimo isključivo što ga volimo, a ne zbog bilo kakvog profita ili slično” – ističe reprezentativac Srbije u kategoriji do 57 kg Veljko Gligorić.

Publika će imati razlog da uživa i da se pojavi na Trgu Republike u noći 3. oktobra 2020. jer mlade boks snage Srbije će ispuniti svoj zadatak i pokazati da ovaj sport ponovo ima budućnost, da je boks derbi Crvena zvezda – Partizan nešto što nam je jako nedostajalo, nešto uz šta su odrastali naši roditelji, naše deke i što ih je inspirisalo da budu hrabri, heroji, a pre svega džentlmeni jer takav je boks i to je njegova poruka i moć.

