ŽELIM DA BUDEM NOVAK ĐOKOVIĆ MMA SCENE Todorović otvorio dušu posle impresivnog debija na UFC sceni

Debi iz snova svojstven samo velikim šampionima kakvi se rađaju na najvećoj borilačkoj sceni. Debi na UFC sceni našeg Duška Todorovića je bio upravo takav, kakav dolikuje najvećim, onim borcima koji su utirali zlatnu stazu blistavim i jedinstvenim pobedama, tom stazom nastupom u Abu Dabiju krenuo je i mladi srpski MMA as.

U gradu raskoši i sjaja zasijala je i naša zvezda u liku i delu 26-godišnjeg Todorovića neporaženog mladog borca u MMA svetu. Nastavak perfektnog skora 10-0-0 Duško je obezbedio na “Ostrvu borbi” gde je organizovana UFC manifestacija i u kojoj je tehničkim nokautom u drugoj rundi ostavio bez daha i pobede Amerikanca, 34- godišnjeg Dekvana Tausenda poznatom po nadimku “Tarantula” kome je ovo bio 33 meč u karijeri.

“Srećan sam i zadovoljan, odradio sam posao na način na koji sam želeo, verovao i očekivao. Ostvario sam prvu pobedu u UFC oktagonu u mom prvom meču u najvećoj organizaciji, opravdao sam i svoja i očekivanja svih koji su uz mene, koji su moj tim, koji su zajedno samnom na ovom putu koji nije ni malo lak. Verovao sam u treću sreću u ovoj 2020. gde mi je u martu zbog početka pandemije korona virusa otkazan meč u O2 Areni u Londonu, zatim u julu pred polazak u Abu Dabi ispostavi se da sam dobio koronu, sada je konačno sve na svome mestu, dišem punim plućima, pobeda je tu i sada gledam ka novim izazovima koje će mi doneti u najvećoj organizaciji borilačkih veština na svetu” – kaže 26-godišnji beograđanin Todorović.

Jedan od najtalentovanijih boraca današnjice, mlada zvezda UFC scene koja dolazi iz Srbije, ističe da je imao sjajne uslove za rad i pripreme u Abu Dabiju.

“Boravak i pripreme, zatim i sam meč u Abu Dabiju je bio filmski i sigurno je da nikada ove trenutke koje sada živim neću zaboraviti. Osećam se kao neki filmski junak, a moj cilj je kao što sam rekao pre nekoliko dana medijima na “Ostrvu borbi”, tako i nakon meča, da budem Novak Đoković svetske MMA scene. To je moj san, moj cilj i neću odustajati dok to ne ostvarim, nadam se da će mi sudbina izaći u susret i dozvoliti da ostvarim moje snove” – ističe Duško.

Todorovićeva borba je proglašena za najbolju borbu večeri čime je on od UFC-a dobio i bonus od 50.000 dolara. Sedma sila se poklonila pred našim Duškom, nagradili su ga velikim aplauzom, a novinarka Kerin Brajant koja ističe da je veliki fan Novaka Đokovića ponovo ga je pitala za najboljeg tenisera sveta i Duško je potvrdio da mu je Novak sportska zvezda vodilja.

“Velika zahvalnost mom timu, glavnom treneru Jovanu Milićeviću, menadžeru Bojanu Mihajloviću i kondicionom treneru Aleksandru Milićeviću koji su svaki sekund bili uz mene, verovali, radili, disali zajedno samnom za ovu pobedu, ovaj uspeh koji otvara vrata raja. Bez njih sam pre godinu dana, sam u Las Vegasu, jer oni nisu dobili američku vizu, ušao u oktagon i u najvažnijoj i najtežoj borbi karijere zabeležio pobedu i došao do željenog cilja i ugovora sa najjačom svetskom MMA organizacijom, Ultimate Fighting Championship (UFC). Iskreno, prvu borbu pod UFC lentom ne bi mogao bez njih, sa njima je sve bilo mnogo lakše, bio sam rasterećen, prepušten samo mislima o borbi, dok sam u Americi morao da mislim na million stvari i rešavam sve sam” – objašnjava šampion u poluteškoj kategoriji.

Nema odmora za novu UFC zvezdu, već se razmišlja o narednoj borbi.

“Odmora nema. Do kraja godine trebao bi još jednu borbu da odradim, videćemo gde i kada, sve zavisi i od globalne situacije vezane za virus korona. Ostaje nadati se najboljem, pozitivno razmišljati i vredno raditi za bolje sutra, za pomeranje novih granica. Mogu reći da sam u “Tarantuli” našao novu inspiraciju, njegova priča je i tužna i priča velikog heroja, pokazao je svima da se nikada ne odustaje u ovom poslu ako se istinski voli, želi, ako je to put koji si izabrao. Njemu je pre nekoliko godina umrlo dete, dva brata su mu ubijena u toku ove godine, ali on nikada nije odustao od borbi, od MMA, a sada i nakon četvrtog vezanog poraza u UFC-a izgleda da ni UFC neće odustati od njega i da će mu pružiti novu šansu. Sve su to lekcije svima nama kako treba živeti, kako se uvek i bez rezerve treba boriti za svoje mesto pod suncem, a Bog će to nagraditi” – zaključio je Todorović.

