STIŽE GODINA U KOJOJ ŽELIMO DA KRUNIŠEMO KARIJERE: Andrea Lekić zadovoljna reprezentativnim okupljanjem

Radom od ponedeljka do subote u centru FSS u Staroj Pazovi, ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je okupljanje u okviru EHF nedelje.

Najiskusnija među njima, Andrea Lekić, sumirala je utiske posle prve zajedničke akcije u 2020. godini.

- S obzirom da sam propustila poslednje prvenstvo u Japanu, puno mi je značilo, kao i svima nama. Reprezentacija nije bila na okupu devet i više meseci. Ovo je jedna velika radost, jer smo svesne da je došla naša odlučujuća godina ili sezona od koje očekujemo najviše. Samo to neko razmišljanje donosi motivaciju, želju i volju za treningom. Odradili smo priličan broj treninga, dobro se radilo, više akcenat je bio na napad. Nismo bile kompletne u potpunosti, a meni je lično značilo da se podsetim stvari koje su one radile na SP u Japanu. Reprezentacija je igrala jako lep napad u Japanu, to krasi ovaj tim. Naš povratak u odbranu je jedan od primarnih zadataka u narednom periodu protiv reprezentacija koje forsiraju brz centar, a napad treba da ostane takav kao što je i bio, lep, raznovrstan. Dodali smo neke nove stvari – kaže Andrea i hvali prisustvo juniorske reprezentacije na zajedničkim pripremama:

- Igrale smo utakmicu sa njima, to je veliko iskustvo za njih, a nama je svaki sparing partner u ovom trenutku bitan. Rano je procenjivati njihove kvalitete, ali drago mi je da su bile sa nama. Potrebno im je što više okupljanja kako bi deca napredovala. Gro reprezentacije privodi kraju karijeru, Olimpijske Igre dolaze kao kruna. Ta deca dolaze i treba ih negovati u narednim godinama.

Trećeg decembra počinje EP 2020 u Trondhajmu. Grupa sa Mađarskom, Holandijom i Hrvatskom.

- Ne znam ko je taj koji može da da neku prognozu. Кod mene u klubu 90% ekipe je bilo bolesno, nismo imale pet treninga zajedno, propustile smo ceo pripremni period. Ne postoji nikakav pritisak od strane kluba, jer u ovom trenutku to nije realno. Zadovoljna sam žrebom što se tiče EP. Holandija dolazi bez povređene Polman, Mađarice su nam glavne rivalke u kvalifikacijama za Tokio. Posle šest meseci prava forma će doći u decembru. Tada ćemo imati adekvatan broj utakmica i treninga kako bi se fizički dovele u stanje da se to EP igra na visokom nivou. Znate svi kakva je pauza bila. Strah me je velikog broja povreda, svaki dan dođe neka vest, a jedino što je bitno da budemo zdrave na EP. Кvalifikacije za OI su pik naših karijera. Jedina želja mi je da ostanemo zdrave i dočekamo taj turnir spremne. Svaka igračica nam je izuzetno bitna – jasna je Andrea Lekić.

Kurir sport

Kurir