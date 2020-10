OVAJ RUS JE KRALJ ŠAMARANJA Ima 170 kilograma i NAJTEŽU RUKU NA SVETU! Pogledajte kako se sprema za mečeve (VIDEO)

Массаж лица быстро качественно дорого!!! . . . . . . #пельмень #каменныелица #stonefase #сибирь #красноярск #енисей #деревня #буднифермера #тренировка

A post shared by Пельмень Василий Камоцкий (@vasiliikamotskii) on Sep 29, 2020 at 9:28pm PDT