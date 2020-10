DIZANJE TEGOVA U DOBA KORONE Rožnjik: Tamaš Kajdoči naša nada!

Pokretačka snaga su super talentovani dizači tegova ali i predsednik saveza, profesor Milan Mihajlović, uz ostale saradnike. Uz dizanje tegova proputovao je svet, kao međunarodni sudija i čelnik srpskog saveza. Sudio je i na dalekim destinacijama, stigao je čak i u Fidži i Uganda. Takođe je uspešno sudio na Olimpijskim igrama u Riju.

– S obzirom da su u doba pandemije mnogi takmičari trenirali kod koće, u garaži, dvorištu, podrumu, na nivou Međunarodne federacije za dizanje tegova su došli na ideju da organizuju on-line takmičenje. To je bio jedini način da se sportisti ponovo okupe, ali u potpuno sigurnim uslovima, kod njihove kuće. Najpre je u avgustu održan Pan-Američki kup, potom Kup Uzbekistana, Prvenstvo Kolumbije U17 i U20, a onda 13. septembra, prvo on-line takmičenje u dizanju tegova u Srbiji. I uspeli smo, zašta smo dobili pohvale i evropskih zemalja, koje to do sada nisu nikad radile. Takođe U tokom leta većinom se radilo napolju ili u manjim grupama po salama. Klubovi se pridržavaju epidemioloških upustava, koje je propisala Vlada Srbije i na tome insistiramo uz naravno lekarske preglede – otkrio je Mihajlović.

Kada je o uspešnima u ovom sportu, ima ih i u našem glavnom gradu, ali većina stiže sa severa pokrajine Vojvodine. Iznad svih su se kada je olimpijsko dizanje tegova u pitanju izdigli braća Kajdoči. Ovi Subotičani beleže velike uspehe gde god da se pojave i po procenama Tamaš Kajdoči bi na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. lako mogao da osvoji medalju.

Ervin Rožnjik, je takođe naš uspešni dizač tegova. On je 2018. postao Univerzitetski prvak sveta, a u poslednje vreme je posvećen trenerskom poslu. Glavni je trener kluba Spartak iz Subotice, a u upravi je i saveza.

- Neobična godina je iza nas. Sva međunarodna takmičenja su otkazana zbog pandemije korona virusa. Mi smo održavali treninge na otvorenom i u septembru smo uspeli da organizujemo i Prvenstvo Srbije i Vojvodine, takođe na otvorenom. Sport ne sme stati, ali istina je da radimo u puno izmenjenim uslovima, ali tako je u većini država celog sveta. Kada je reč o braći Kajdoči, od proleća očekujemo nove dobre rezulatate. Tamaš Kajdoči je velika nada srpskog dizanja tegova. Imao je povredu leđa, koju je sanirao i od proleća, očekujem nove njegove uspehe – poručio je Rožnjik.

Milan Mihajlović je iskoristio priliku da se zahvali i na finansijskoj pomoći, koja se dobija od strane Ministarstva omladine i sporta. Ovaj savez je punopravni član i Olimpijskog komiteta Srbije, kao i Sportskog saveza Srbije. Uskoro se očekuju i nove akcije u ovom lepom sportu, a ujedno klubovi su otvoreni za sve one koji bi da se oprobaju i počnu da treniraju dizanje tegova.

