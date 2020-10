FAKTORI USPEHA PO IVANI ŠPANOVIĆ: Evo ključnih stvari kojih se treba držati

Ivana smatra da je na tom putu najbitnije ispuniti pet faktora i njih je ovako podelila:

1. Volite ono što radite. Predajte se tome celi. Doživite neuspeh...opet..i opet..i opet, sve do momenta kada to što radite izgleda toliko lako i jednostavno da će ljudi poželeti da rade to isto. Do jednostavnosti se raste.

2. Glad za uspehom. Hrabrost kada stvari ne idu onako kako ste očekivali. Morate želeti više i biti jači od okolnosti koje su vam date jer se uspeh uvek nalazi sa druge strane vaše borbe.

3. Okružite se ljudima koji vam ne govore da je sa vrha najlepši pogled već onim koji vam govore kako da taj vrh osvojite. Verujte svojoj intuiciji i onome što vas čini onim što jeste, ali zapamtite da tim čini inidivudom mnogo jačom i kompletnijom nego što bi to mogao sam jer da bi uspeo, potreban je fokus samo na ono što radite najbolje i to se odnosi na svakog člana tima.

4. Hranite svoj fokus detaljima. Da bi ste jačali fokus na sebi i imali 100% psihičku prisutnost u momentima kada je to od krucijalnog značaja, prebacite fokus i na svakodnevne stvari ali obraćajući pažnju na sitnice: čitajući, gledajući edukativne emisije, na ćasu/predavanju, budite najaktivniji u radnim grupama.

5. Poslednji faktor- opsednutost onim sto radiš. Pokušaće da vas nadglasaju, miniraju, osporavaju rad, uguše ambiciju, da vam podmeću distrakcije ali onaj ko zna i razume svoj put nikada neće dozvoliti da se taj aspekat promeni.

