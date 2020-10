NEVIĐENA MAKLJAŽA U BOSNI Otac slavnog fudbalera izašao iz ZATVORA, pa se nasred ulice potukao sa MMA borcem! (VIDEO)

Meho Bešić, otac poznatog bosanskog fudbalera Muhameda Bešića, snimljen je kako se na ulici u Srebreniku tuče sa poznatim MMA borcem Fahrudinom Ferizovićem.

Meho Bešić je poznat kao incidentna ličnost, zbog kršenja zakona je već nekoliko puta bio iza rešetaka, a pre svega 15 dana pušten je iz zatvora nakon redovnog služenja kazne.

Bešić i Ferizović nakon kraćeg verbalnog obračuna potukli su se nasred ulice zbog duga.

"On je gradio kuću i od mene je pozajmio 11 hiljada evra. Dakle, dužan mi je novac. Njegov sin Muhamed vratio je veliki deo duga, ali ostalo je spornih 2000 evra, koje sam čekao da mi donese. Proplemi su nastali kad je počeo da mi preti. Slao mi je fotografije automatskih pušaka, zvao me telefonom i psovao. Sve sam uredno prijavio policiji. Govorili su mi da me traži i da sa sobom nosi pištolj", otkriva Ferizović za "Dnevni avaz".

MMA borac je objasnio kako je došlo do fizičkog obračuna.

"Zaleteo se vozilom u mene. Skrenuo sam i izbegao ga. Izašao je iz automobila i nasrnuo na mene. Pokušavao sam da ga smirim. U jednom trenutku je stavio ruku u džep, tada sam ga polugom savladao i oborio na zemlju. Povredio sam ga, ali samo sam se branio. Za njegov dug imam svedoke. Kao čovek sam mu pozajmio i njegov sin je preuzeo dug. Za ostatak je dao sat. Taj sat je posebna serija "Vejn Runi" koja je izašla kada je Runi prešao iz Mančestera u Everton. Muhamed je dobio taj sat i dao ga ocu, a on ga je kod mene založio. Rekao sam mu da ću ga vratiti kad mi donese novac", otkriva Ferizović.

Tučnjava između Mehe Bešića i Ferizovića pic.twitter.com/ASM5GFgNMU — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) October 26, 2020

Kurir sport/Avaz

Kurir