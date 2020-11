VELIČKOVIĆ - SRPSKI ČELIK: Neko će do zvezda, neko u trnje!

Svaka borba te večeri biće posebna, velika, nezaboravna. Da, pred nama je još jedno MMA veče, još jedan spektakl koji će biti upriličen 7. novembra 2020. u Novom Sadu u organizaciji jedne od vodećih evropskih organizacija kada su u pitanju mešovite borilačke veštine - Serbian Battle Championship. Revenge SBC 29 biće manifestacija puna neizvesnosti u kojoj će se u borilištu naći istinski majstori spremni da iz sebe, iz svog tela iscede i poslednji atom snage kako bi došli do cilja - pobede. Garanciju jedne izuzetne večeri potvrđuje lista boraca. U zavisnosti od uspeha, pobede ili poraza biće iscrtan i njihov put, onaj sportski.

Glavna borba večeri, borba za SBC šampionski pojas u velter kategoriji je od onih koje nose prefiks biti ili ne biti. Najuspešniji srpski borac, bivši UFC i PFL ratnik, Bojan Veličković alijas „srpski čelik“ u rodnom gradu boriće se protiv bugarskog nokautera Vladislava Kančeva za povratak u samu svetsku elitu, dok branilac pojasa juri ulazak na vrata najvećih planetarnih turnira.

“Neko će do zvezda, neko u trnje. Ali ta neizvesnost, taj put ka nezaboravu je ono što će obeležiti ovo veče u Novom Sadu. Verujem da ću ja biti taj koji će sa osmehom na kraju večeri izaći iz SBC oktagona. U 2020. koja je tragična po svemu što se u njoj dešavalo i što se još uvek dešava, a izazvano virusom korona koji je poklopio celu zemaljsku kuglu i svakodnevno odnosi žrtve, imao sam sreću da se vratim na scenu i zabeležim pobedu i to na domaćem tlu. Imao sam žarku želju da novi pobedonosni početak popločam upravo kod kuće i pred domaćom publikom koja me uživo i na delu nije videla godinama. Razmenu energije između publike i mene stopirala je korona, ali me nije zaustavilla u nameri da se vratim na stare staze uspeha. U martu ove godine u Vrbasu na SBC 27 Revenge zabeležio sam pobedu koja mi je dala novu energiju i koja mi je dala do znanja da još ništa nije gotovo, da imam još puno toga da kažem i pokažem u “vatrenom ringu”. Istim putem želim da idem i sada u rodnom gradu, gde očekujem težak, uzbudljiv, razoran meč protiv izuzetnog borca iz Bugarske, ali gde isto tako očekujem pobedu koja će mi doneti SBC šampionski pojas i vratiti me na najveća svetska borilišta” – ističe Veličković.

“Srpski čelik” trenutno živi i trenira u američkom gradu Denveru u klubu Easton Trening Centar i član je jednog od najboljih timova na svetu - “Elevation Fight Team”. Pre njih bio je član ATT-a iz Majamija, takođe velikog kluba svetskog renomea. Rođeni Novosađanin bori se u velter kategoriji i njegov dosadašnji skor pobeda, poraza i nerešenih borbi je 17-10-2.

“Odmah nakon pobede u Vrbasu odputovao sam u Ameriku gde sam proveo sve ove mesece radno, trenirajućim uprkos koroni koja nam svima dan danas zadaje velike problem i brige. Znao sam da je to jedini put kojim moram da idem, da treniram i čekam novu oriliku koja će se kad tad ponovo otvoriti i evo otvorila se u mojoj zemlji, kod kuće. Na meni je sada da realizujem šansu koja mi se ukazala, da opravdam očekivanja svih koji su uz mene na ovom putu, ali pre svega sebe samog” – objašnjava umetnik magičnog oktagona.

Istinski majstori najbrže rastućeg sporta na svetu plene veštinom, hrabrošću, snagom i publiku i sve navijače i ljubitelje MMA ni trenutak ne ostavljaju "van igre".

“Svi akteri su uvek spremni da svoje snove u tom kavezu pretvore u javu. Neko će slaviti pobedu, neko će u svom porazu tražiti gde je pogrešio, gde je propustio šansu. A publika? Kao i uvek, tako i sada svi koji budu posmatrali borbe koje slede 7. novembra u Novom Sadu, ali ovaj put zbog korone isključivo putem malih TV ekrana, biće na dobitku. Imaće jedno nezaboravno veče, doživeće epske borbe i bodriti svoje favorite koji hrle ka zvezdama. Mi ćemo se boriti u toj mukloj tišini, jer su takve okolnosti, ali spoznaja da smo pod budnim okom putem malih TV ekrana svih onih koji vole ovaj sport biće dovoljna da se maksimalno predamo borbi”- ističe “Srpski čelik”.

Borbe u oktagonu za većinu, s pravom, ravne su gladijatorskim borbama u starom Rimu.

“Naravno, ne traži se tu surova egzekucija, ali da su okršaji surovi, uzbudljivi i nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, tu dileme nema. Svaka borba je posebna, nezamislivo neizvesna i nadasve puna naboja, naboja koji publiku diže do ekstaze. Iznova i iznova, svaka borba u nama budi tu neku posebnu energiju, adrenalin koji se ne može opisati rečima, koji se jednostavno doživi i vodi te trasom koja ti je u tom trenutku suđena, ali do koje si došao onim što si pružio u tom momentu, Nekada smo više hrabri, nekada više volimo da rizikujemo, imamo više srca za ostvarenje cilja, a nekada jednostavno uz sve to imaš preko puta sebe jačeg koji priču okrene u svoju korist” – zaključio je Veličković.

