DVA SREBRA I BRONZA: Oslični rezultati srpskih reprezentativaca na svetskom prvenstvu

Ivana Gordić 75+ i Slađana Adam, do 70 kg osvojile su srebrne medalje. Ruskinja Rečkalova brazo je polugom na ruci savladala srpsku prdstavnicu, dok je Lavinija Jonesku bila bolja od Ivane Gordić.

Gordić je u polufinalu savladala Ukrajinku Bjelikovu sa 2:0, a Adam Francuskinju Mestre.

Osvojene su tri bronzane medalje.U apsolutnoj kategoriji treći na svetu je Vladimir Gajić, koji je u borbi za bronzu savladao gorostasnog Uzbekistanca Tagajeva sa 6:0. Prvo je savladao Ukrajinca Bondarenska sa 4:2, zatim Poljaka Pujsa sa 1:0. U polufinalu je izgubio polugom na ruci od Rusa Osipenka, da bi na kraju slavio u meču za treće mesto.

Juniorka Lenke Levai, do 60 kg, je voljom žreba nastupila u polufinalu, gde je od nje bila bolja Ukrajinka Kunevič, pa je naša devojka automatski osvojila treće mesto.

Junior Bogdan Švonja je u kategoriji do 81 kilograma u četvrtfinalu izgubio od Moldavca Gorbana, koji ga je vukao kroz repasaž, gde je naš borac savladao Ukrajinca Sudarkova sa 2:1 i osvojio bronzu. Bez odličja je ostala najbolja srpska samboistkinja Ivana Jandrić u kategoriji do 68 kg. Ona je i pored vođstva od 8:1, izgubila meč osmine finala od Komljanove iz Uzbekistana sa 10:8.

Željana Blagojević do 52 kg,Stefan Župarić do 82 kg i Marko Otić do 70kg, izgubili su mečeve za bronzu. Srbiju su poslednjeg dana predstavljali i Dragoljub Grbić kombat 90 kg, Nebojša Nikolić 62 kg, Jovan Muntilak u 87+, i Đorđe Jovanović kombat do 68 kg.

