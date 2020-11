VOZIĆE ZA MEKLAREN! Rikardo: Do kraja ću se boriti za Reno i to treba da se razume i poštuje

Reno je trenutno treći u šampionatu konstruktora, a to bi bio njegov najbolji plasman u šampionatu još od 2007. godine. Francuski tim ima 135 bodova, bod više od Meklarena i Rejsing Pointa, na četvrtom i petom mestu.

Rikardo je osvojio veći deo tih bodova ove sezone, njegove poslednje u Renou, pošto će od sledeće sezone biti član Meklarena.

Australijanac je rekao da će nastaviti da pokazuje "intenzitet i lojalnost" u Renou, a upitan da li mu je čudno pošto pokušava da pobedi svoj budući tim, on je za Skaj rekao: "Ne, uopšte".

"Gledam ekipiu i gledam sebe i zaista sam im obećao da ću dati sve od sebe do kraja sezone, nema zabave i igara. Mislim da Meklaren gleda, a svako koga stvarno zanima i ko je u toj ekipi pravi trkač, to će poštovati. Pokazaću pravi intenzitet i lojalnost i sve što mogu sa Renoom do samog kraja, a to bi trebalo da se ceni i razume", naveo je on.

Rikardo je četvrti u konkurenciji vozača, a u predstojeću trku u Istanbulu ulazi posle dva plasmana na podijum u poslednje tri trke.

"Sledeće godine stranica se okreće, biću u Meklarenu, ali do tada ću nastaviti da radim za Reno", dodao je on. ; Rikardo će sledeće godine u Meklarenu zameniti Karlosa Sainca, dok će za Reno voziti Fernando Alonso, koji se posle dvogodišnje pauze vraća u Formulu 1.

Trka za Veliku nagradu Turske u Istanbulu vozi se u nedelju od 11.10.

Beta

Kurir