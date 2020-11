KAKAV BI TO SPRINT BIO: Svetski rekrder Bolt se plaši trke sa Kristijanom Ronaldom VIDEO

On se više ne takmiči, obožava fudbal, pokušao je čak i da zaigra, ali tvrdi da bi ga as Juventusa Portugalac Kristijano Ronaldo lako pobedio u sprintu, iako je godinu dana stariji.

- Kristijano bi me sigurno pobedio. On je još uvek aktivan i naporno trenira svakog dana. Što se mene tiče on je super-atleta. Uvek je na vrhuncu u svom sportu. Trenira kao lud i uvek je fokusiran. Trenutno bi sigurno bio brži od mene - kaže Bolt za Marku.

Ovome treba dodati da je Ronaldo, tokom boravka u Realu, 96 metara istrčao za deset sekundi, dok je njegova zvanična brzina po FIFA merenju 33,8 kilometara na sat.

Bolt žali što posle atletske, fudbalsku karijeru nije gradio u Evropi;

- Da sam ostao u Evropi mislim da bih uspeo u tome i bilo bi bolje. Moja želja kad sam otišao u Australiju bila je da budem daleko od medija i svih. Planirao sam da radim uz manje pritiska, ali nije ispalo kako treba. Da sam igrao u Evropi, imao bih više pomoći, trajao bih duže i bio bih uspešniji - rekao je Bolt.

