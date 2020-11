IZGRADIO IMIDŽ MOMKA KOJEG ZBOG BAHAĆENJA SVI MRZE, A U STVARI... Najbogatiji sportista sveta bakšišom promenio život konobarici!

Uglavnom je to zbog bahaćenja novcem koji ima na pretek. Ali te pare ne služe samo da bi iritirao one koji ih nemaju, već uma da bude i potpuno drugačiji tip.

Više puta je donirao u novac u humanitarne svrhe, a navodno je pomogao i jednoj konobarici koja mu se dopala.

"Moj prvi sastanak s Flojdom bio je na večeri u Las Vegasu. Naravno, tamo su ga svi poznavali, bilo je to mesto u koje uvijek zalazi, a i konobarica koja je radila ga je dobro poznavala. U jednom trenutku je tu gospođu, koja je bila krupnija, upitao što bi prvo učinila da ima sav novac sveta na raspolaganju. Ona mu je odgovorila da bi se rešila duga koji ima na kartici", ispričao je Šahidi, inače vlansik kompanije koja vodi brigu o karijerama YouTube zvezda.

foto: Instagram

"Onda ju je opet pitao isto pitanje, a ona je iskrenije odgovorila da se srami, ali da bi smanjila grudi jer joj njihova veličina otežava kretanje i život. Nakon toga ju je pitao koliko bi to koštalo, verovatno oko šest ili sedam hiljada dolara. Ona je uzvratila da misli da je svota otprilike ta koju je rekao, ali da nije sigurna jer nikad nije proveravala s obzirom na to da radi u malenom restoranu u Las Vegasu pa joj to nije realna opcija. Pre nego što smo otišli, Flojd je iz torbe izvadio deset hiljada dolara i stavio ih u omotnicu u kojoj je bio račun", pričao je Šahidi interesantnu anegdotu i dodao:

foto: Instagram

"Rekao mi je da nikad nikome ne smem reći da je to učinio jer je on borac kojeg ljudi gledaju dok se bori zato što ga ne vole, nije želeo da se to promeni", otkrio je Šahidi koji ipak nije mogao da ne podeli sa svima događaj iz restorana.

(Kurir sport)

Kurir