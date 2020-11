NOVI HUMANITARNI MARATON LOZNIČANINA: Kikanović trči za Jovanu! Pomozimo i mi bolesnoj devojčici je rođendan (FOTO)

LOZNICA – Svako pomaže kako i koliko može, a loznički marartonac i humanista Aleksandar Kikanović to čini trčanjem. Kako je potvrdio za Kurir on će sutra trčati od Sombora do Odžaka za četvorogodišnju Jovanu Barušić kojoj je novac potreban kako bi uspela jednoga dana da učini samostalno svoj prvi korak.

foto: Budi human

- Pozvali su me Jovanini najbliži i rado sam se odazvao. U nedelju trčim nekih 36 kilometara na relaciji Sombor-Odžaci i nadam se da ću uspeti da animiram dobre ljudi koji to žele i imaju mogućnosti da podrže malu Jovanu. Sutra je i njen rođendan pa će joj ovo biti svojevrstan poklon, a nadam se da će moje trčanje imati efekta i da će ona jednoga dana moći da stane na svoje noge i ima detinjstvo kao svi njeni vršnjaci. Start je u 9 časova i voleo bih da jednoga dana sa mnom potrči i ona – kaže Kikanović koji je danas stigao u Odžake.

foto: Kurir/T.I.

Jovana je, kako piše na sajtu Humanitarna fondacija Budi human – Aleksandar Šapić, dete iz blizanačke trudnoće, rođena je pre vremena i po rođenju je imala nedostatak kiseonika i krvarenje trećeg stepena, koje je ostavilo cistu na levoj strani mozga i proširenje moždanih komora. Dijagnostifikovana joj je cerebralna paraliza – kvadriplegija, strabizam, a od skoro i epilepsija. Puzi i govori, ali još uvek ne može samostalno da se dovede u sedeći položaj, nema ravotežu, povećan joj je tonus na sva četiri ekstremiteta i ne hoda. Da bolnicu zameni igralištem i učini svoj prvi korak potrebne su joj svakodnevne fizikalne terapije u zemlji i inostranstvu, kako bi što više napredovala kao i novac za ortopedska pomagala, specijalističke preglede, operaciju strabizma, za putne i troškove smeštaja. Kikanović sutra trči za Jovanu i kaže da svako može pomoći slanjem SMS poruke ako upiše 891 i pošaljimo na 3030.

foto: Kurir/T.I.

On ovim matartonom nastavlja ovogodišnju seriju trčanja. Krajem oktobra pretrčao je oko 300 kilometara, trčeći od Loznice do manastira Lelić, Ćelije, Pustinja, Rača i Soko-grad, za zdravlje dece, ali i svih nas u vreme korone. Od početka godine istrčao je oko dve hiljade kilometara od Loznice do belorusko-ruske granice noseći ikonu predsedniku Putinu, ali zbog korone nije uspeo da stigne u Moskvu. Letos je za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića prevalio deonice od Loznice do Valjeva i Valjeva do Beograda, od Valjeva do Divčibara u čast zdravstvenih radnika koji se bore sa koronom, a u avgustu je povodom godišnjice bitke na Ceru trčao i od Loznice do spomenika u Tekerišu. Sada trči za Jovanin prvi korak.

Kurir.rs/T.I.

Kurir