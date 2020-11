GVOZDENI MAJK ŠOKIRAO PRIZNANJEM I PORUČIO: Pušio sam MARIHUANU uoči borbe i nastaviću to da RADIM!

On je u revijalnoj borbi boksovao protiv takođe bivšeg šampiona Roja Džonsa Juniora.

Meć je na kraju završen nerešeno iako mnogi misle da je Tajson bio bolji.

Tajson je nakon meča bio besan jer je smatrao da je zaslužio pobedu, a potom dao pomalo šokantnu izjavu priznavši da je pušio marihuanu pre meča.

foto: Profimedia

"Naravno da sam pušio pre borbe. Ja ne mogu da prestanem. Pušio sam za vreme svojih mečeva. Moram da pušim, žao mi je, ali pušim i to radim svaki dan. Nikoga ne ugrožavam tim delom," rekao je Tajson i nastavio:

"To sam ja. To ne utiče negativno na mene. To je ono što želim da uradim, nema nikakvih objašnjenja. To se neće završiti."

Tajson je najavio da ovo nije kraj i da će ubrzo ponovo boksovati.

Kurir sport

Kurir