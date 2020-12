KRALJICA ŽENSKOG BOKSA PRELAZI U OKTAGON Olimpijska šampionka debituje u MMA

Olimpijska šampionka u boksu Amerikanka Klarisa Šilds debitovaće sledeće godine u mešovitim borilačkim veštinama (MMA).

Šilds je potpisala ugovor sa Profesionalnom ligom boraca kako bi postala prva žena koja u isto vreme drži titule u boksu i MMA.

Šilds, koja je olimpijska šampionka u tri težinske bokserske kategorije, debitovaće u MMA sledeće godine. Ona je u izjavi za Asošiejted pres rekla da se nada da će imati dva ili tri MMA meča u 2021. godini, zajedno sa dva bokserska meča.

"Ne radim ovo iz zabave. Zaista ovo shvatam ozbiljno. Ne mislim da ću pobediti samo zato što su moje ruke bolje od drugih. Ojačaću stvari u kojima sam slaba", navela je 25-godišnja Šilds.

Ona će morati da se prilagodi novim tehnikama, medju kojima su i rvanje i kik boks.

"Nikada u životu nikoga nisam šutnula, čak ni u uličnoj borbi. Ne ulazim u ovo takmičenje znajući da ću pobediti te devojke samo zato što mogu bolje da boksujem. Primaću udarce, zadavaću udarce. Moraću da se naviknem i na to da će me tokom meča hvatati, pošto kada se to dogodi u boksu, stvarno želim da lupim protivnicu. Zaista mislim da u meču protiv bilo koje druge žene, bez obzira o kome se radi, ona neće moći da me pobedi", rekla je Šilds.

Amerikanka je rekla da uvek ima najviše ambicije.

"Želim da budem sjajna u svemu. Mrzim da gubim. Nisam izgubila borbu otkako sam imala 17 godina. Nisam ovde da bih se zabavljala, već da bih svima sa kojima udjem u kavez pokazala svoje prisustvo. Ne ulaziš tamo da se boriš protiv boksera, već protiv najboljih takmičarki ženskog borbenog sporta", navela je ona.

Njena porodica je različito reagovala na vest o učešću u MMA. Majka joj prvo nije poverovala, sestra je bila ljuta i upozorila je da ne sme da se bori protiv muškaraca, dok su njeni otac i dečko bili uzbudjeni.

Ona se još nije odlučila za režim treninga, niti za rad u domaćoj MMA sali, ali je rekla da želi da trenira sa najboljim MMA borcima i trenerima kako bi ubrzala ceo proces.

Razgovarala je sa bivšim UFC šampionom Džonom Džonsom, a razgovaraće i sa ostalim MMA borcima oko termina za treninge. Ona je istakla da će verovati jedino njenim trenerima kada budu procenili da je spremna za ulazak u kavez.

Kao bokserski profesionalac Šilds je neporažena i ima skor od svih 10 pobeda, a rekla je da nije zabrinuta da će vreme provedeno u MMA uticati na njenu boksersku karijeru.

"Mogu da boksujem u snu. Rodjena sam to da radim. Boks je u meni. Nikada neću zaboraviti kako da boksujem. Čak i kad budem imala 80 godina, bolje da me devojke ne iskušavaju, pošto će i tada biti u nevolji... Kako stariš, naučiš da treniraš pametnije, a ne napornije. Tokom MMA karijere pokušaću da treniram pametno", rekla je Šilds.

Ona je rekla da je glavni motiv osvajanje šampionskih titula u oba sporta, ali je priznala da je frustrirana jer bokserska industrija od nje ne može da napravi zvezdu na nivou muških kolega ili vrhunskih MMA takmičarki.

"Nisam uznemirena zbog boksa, ali boks je uvek bio seksistički sport i dok ne budu počeli pošteno da se ophode prema ženama, ženski boks neće otići tamo gde bi trebalo da ode. Čak je i muški boks sada u zastoju. To je zato što oni jednostavno ne žele da budu fer, a bokserski bogovi to vide", rekla je Šilds.

