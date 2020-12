KLOŠARČINO, US*'O SI SE! Tajson Fjuri BRUTALNO IZVREĐAO Džošuu: Snimio video o kom bruji OSTRVO!

Čuveni britanski bokser Tajson Fjuri žestoko je isprozivao svog zemljaka Entonija Džošuu.

Džošua je u subotu dominantno odbranio titulu prvaka sveta u verzijama WBO, WBA i IBF, pošto je u devetoj rundi nokautirao izazivača iz Bugarske Kubrata Puleva.

Britancu nedostaje samo titula u WBC verziji, koja je upravo u Fjurijevom vlasništvu.

Kada su novinari nakon borbe pitali Džošuu da li će se konačno tući sa zemljakom, Britanac je okolišao sa odgovorom. To je razbesnelo Fjurija, koji odmah poslao oštru video poruku rivalu.

"Evo nas ljudi. Entoni Džošua se upravo po**ao sam po sebi tokom prenosa uživo na TV, pustio sam ga da to učini. Nije hteo da mi odgovori hoće li da se bori protiv mene. Ja želim taj meč, želim da mi to bude idući meč. Nokautiraću ga u tri runde. On je obična klošarčina, kukavica... Jedva čekam da ga nokautiram", poručio je Fjuri.

