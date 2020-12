BIĆE TO NEVIĐEN SPEKTAKL! Džošua odgovorio na BRUTALNE PRETNJE Fjurija: Imao je jasnu poruku za svog sunarodnika

Svetski bokserski šampion u teškoj kategoriji Britanac Entoni Džošua rekao je da mu je drago što se njegov sunarodnik Tajson Fjuri oglasio i zapretio mu nokautom u trećoj rundi.

Džošua je noćas odbranio titule u IBF, WBA i WBO verziji pošto je pred 1.000 gledalaca u Vembli areni u Londonu u devetoj rundi nokautirao izazivača Kubrata Puleva iz Bugarske. On je Puleva tri puta slao na pod, pre nego što ga je nokautirao desnim direktom u devetoj rundi.

Posle tog trijumfa, stekli su se uslovi za organizovanje meča dva britanska bokserska velikana Džošue i Fjurija. Fjuri je rekao da jedva čeka meč.

"Želim tu borbu. Jedva čekam da ga nokautiram u tri runde", naveo je WBC šampion Fjuri na društvenim mrežama.

Džošua je rekao da će Fjuri "izvući najbolje iz njega".

"To je dobro čuti. Makar mogu da ga dovedem u ring. To i želimo, on je na pravom putu", rekao je Džošua za radio Bi-Bi-Si 5 (BBC).

Borba za objedinjavanje sve četiri titule u teškoj kategoriji izmedju Fjurija i Džošue trebalo bi da se održi naredne godine.

"Otkako sam ušao u boks 2013. godine, jurim sve šampionske pojaseve. Naravno da tražim izazov, ne radi se o protivniku već o zaostavštini i pojasevima. Voleo bih da boksujem protiv svakog ko ima šampionski pojas. Ako je to Tajson Fjuri, neka bude Tajson Fjuri", naveo je Džošua.

Kurir sport

Kurir