SPORTSKE IGRE MLADIH ODUŠEVILE SVE! Ivana Jovanović sumirala 2020. godinu: Tu smo za decu Srbije!

1 / 7 Foto: Sportske Igre Mladih

Ivana Jovanović, rođena Pančevka, koja se pre dolaska na čelo SIM dokazala kao novinarka, ali i kao uspešan menadžer na kraju godine je sumirala utiske za Kurir.

Kurir je medijski partner Igara i ove sezone u preko 20 gradova naša novina čitala se na svim održanim događajima koje je sprovela organizacija SIM Srbije. Naravno, Kurir je bio uz Igre i bilo je sjajno čitati izveštaje sa takmičenja.

foto: Sportske Igre Mladih

“Hvala svima, koji cene rad Sportskih igara mladih u Srbiji. Kada su priznanja u pitanju, tim je uvek zaslužan za sve, a ja sam prva među jednakima. Naravno, pohvale znače, meni lično, ali pre svega jačaju samu organizaciju koja je napravila nešto veliko u Srbiji, ali i u celom region”, ističe Ivana Jovanović, predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih.

Igre imaju status jedne od najvećih manifestacija za decu u Evropi. Koji je bio Vaš recept za uspeh?

“Ceo život sam radila u privatnom sektoru, gde stičete određene navike, drugačije od rada u institucijama po ustaljenim principima. Teško je raditi, nekada i 24 sata, ali kada imate motiv i volite to što radite, umor prosto ne osetite. Cilj je da se završi određeni posao i to vam uvek daje neku dodatnu energiju. I još nešto, moja funkcija u SIM nije formalnog i protokolarnog tipa, radim isto kao i svi ostali, možda ponekad i više. Po pitanju obaveza nikada nismo pravili razliku. Bez odricanja nema uspeha i mislim da je tu suština”.

foto: Sportske Igre Mladih

Minula sezona, sedma po redu u Srbiji, bila je specifična zbog pandemije. Nije vas sprečio ni koronavirus, pošto su Sportske igre mladih uspele gotovo „nemoguće“, i uprkos svim preprekama uspešno stigle do cilja?

“Mnoge lepe priče obeležile su ovu sezonu u Igrama, ali jedno im je zajedničko – ljubav. Ljubav je pokretačka snaga i za našu decu i za nas u organizaciji. Dok ima ljubavi, sigurna sam da ćemo ostati zajedno i da smo spremni za mnogo velika dela”.

Kakav karakter pokazuju deca koja učestvuju na Igrama? I šta mi stariji možemo od njih da naučimo?

foto: Sportske Igre Mladih

“Naša deca su talentovana, pametna, odlučna, odgovorna i posebna. Suština je u načinu na koji ćete im prići. Možemo da naučimo mnogo ako samo osluškujemo njihove čiste i neiskvarene duše. Decu je teško ubediti u nešto ako ona sama misle drugačije. Teško ih je prevariti, možda to možete da uradite jednom, ali time ste trajno izgubili njihovo poverenje. Kod nas su deca prepoznala iskrene namere i krajnji cilj i zato ti klinci žive za Igre 365 dana u godini, posebno u manjim sredinama. Naša misija je od prvog dana bila da najmlađi sačuvaju ljubav prema igri, da neguju drugarstvo, da ih naučimo da pomažu jedni drugima – i u tome smo uspeli. Deca su to prepoznala i zavolela su Igre. U SIM-u pobeda na sportskom terenu nije prioritet, već su važne sve one druge, životne pobede. Mi vodimo računa o srećnom detinjstvu naše dece. Srećna sam žena, jer sam dobila milione iskrenih dečjih osmeha kao nagradu za sve što radim. S tim priznanjem nijedno drugo ne može da se meri. To me čini bogatom”.

foto: Sportske Igre Mladih

Veliki srpski sportisti bezrezervno su podržali Igre. Ko je na Vas ostavio poseban utisak?

“Ove godine smo priredili iznenađenje za našeg ambasadora, fudbalera Nemanju Matića, u njegovom Vrelu kod Uba i na taj način mu se zahvalili za sve što je učinio za Igre i decu regiona. On je u intervjuima nakon toga, imajući u vidu da se sve dešavalo u jednom vrlo specifičnom trenutku njegove karijere, kada je odlučio da više ne igra za reprezentaciju, iskoristio priliku da kaže jedno veliko hvala meni, običnoj ženi, predsednici jedne organizacije, na svemu što je uradila za njega i njegovo Vrelo. Te reči su nešto što mi je možda najviše značilo, jer mi smo kao narod malo i zaboravili da kažemo hvala. Ta reč postala je retka, a ja sam tako vaspitana, potičem iz jedne takve porodice i njegovo hvala mi znači više od bilo kojih materijalnih stvari ili drugih priznanja, Kada to kaže jedan čovek sa takvom karijerom, kada vidite da je to iz srca, iskreno, onda zaista budete ponosni, jer je neko prepoznao sve što radite za decu Srbije i decu regiona”.

foto: Sportske Igre Mladih

U kojoj meri je država prepoznala značaj Sportskih igara mladih i njen regionalni karakter?

“Praktično od samog početka, Igre imaju podršku predsednika Aleksandra Vučića, što je ključno za njihovo funkcionisanje širom Srbije. Bila sam ponosna prošle godine, kada se predsednik Vučić, na našem skupu obratio u prepunoj Sali hotela Metropol. Zauvek ću pamtiti deo kada je rekao “Mislim da je za ovu našu divnu decu veoma važno da nauče da se bore za pobedu. Ali i da nauče da gube, da nauče da poraz nije ni krah, ni kraj, ni smak sveta. Već da si uspešan ne onoliko puta koliko si puta pobeđivao, već onoliko koliko si puta uspeo da se podigneš”. Njegova podrška iz godine u godinu jača i sve je veća, suštinski je prepoznao značaj onoga što mi radimo i interes zajedništva koji mi propagiramo ovde kod dece u Srbiji, ali i kod dece u regionu. Igre u Srbiji ne bi mogle da funkcionišu da nema tako jake, stabilne, odgovorne i odlučne podrške predsednika, imajući u vidu da je ovaj projekat mnogo više od sporta i da uključuje sve ono što institucije jedne zemlje i sistema moraju da prepoznaju. Podrška predsednika, ali i Vlade Srbije, kao visokog pokrovitelja, nam daje i dodatni motiv, ali i dodatnu obavezu da budemo uspešni, imajući u vidu da odgovorni i uspešni ljudi stoje iza projekta”, zaključila je Ivana Jovanović.

foto: Sportske Igre Mladih

Kurir spoort

Kurir