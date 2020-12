OLIMPIJSKA ŠAMPIONKA IZ LONDONA REKAPITULIRALA 2020 Mandić: Ova godina me je baš naučila srpljenju

Reprezentativki Srbije u tekvondu Milici Mandić, kako kaže, 2020. godina je promenila planove na svim poljima, ali ju je naučila strpljenju.

"Svakako je bila drugačija nego što sam očekivala i na privatnom i na sportskom planu. Lepo smo počeli 2020. godinu, išli smo nekom uzlaznom putanjom. I kod Tijane Bogdanović i mene video se napredak na takmičenjima i sve ono što smo radili prethodne godine, a onda je u martu sve jednostavno stalo. Evo, opet predolimpijska godina i ja se trudim da sabrem misli, da shvatim da će stvarno sledeće godine biti Olimpijskih igrara i da je na meni da dam maksimum", rekla je Mandić Tanjugu.

Kakve će posledice ostaviti pandemija, Mandić smatra da je suviše rano da se o tome govori.

"Mislim da je to još uvek neispitana teritorija, kako za mene tako i za sve druge. Mnogima je teško pao karantin i zatvorenost u četiri zida. Mi vodimo drugačiji način života, ja sam bukvalno progledala kada smo krenuli sa treninzima i kada su sve otvorilo. To je moja navika, rutina, moj posao. Nekima je mnogo teže palo nego meni, ali iskreno se nadam da neće ostaviti posledice".

Olimpijska šampionka iz 2012. godine u pandemijskoj 2020. naučila se strpljenju.

"Ja sam osoba koja nije preterano strpljiva, ali me je ova godina naučila da moram malo da spustim loptu i da sačekam da se neke stvari dese, da nije sve do mene. Ako ja mogu nešto da popravim - popraviću. Ova sitaucija je uticala na sve, a mi nismo mogli da utičemo na nju. To me je baš naučilo srpljenju".

Lične želje za 2021. godinu sačuvala je za sebe, a svima je poželala zdravlje i poboljšanje trenutne situacije sa korona virusom.

"Želim da ljudi iz ove sitacije izađu jači i bolji i da im sledeća godina bude uspešnija i na privatnom i na poslovnom planu. Da svi kolektivno prodižemo kada se ovo konačno završi, da budemo strpljivi i da se veselimo nekom lepšem periodu", zaključila je Mandić.

(Tanjug)

Kurir