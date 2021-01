ŠAMPION SVETA RASTUŽIO NAVIJAČE: Bližim se kraju karijere, imam još najviše pet godina

Britanski bokser Entoni Džošua rekao je da se bliži kraju karijere i ocenio da mu je ostalo još najviše pet godina pre nego što se povuče.

Otkako je debitovao kao profesionalac 2013. godine, Džošua je dvostruki svetski šampion u teškoj kategoriji, 2019. godine u revanšu protiv Endija Ruisa osvojio je titule u WBA, IBF i WBO verziji, a odbranio ih je prošlog meseca nokautom protiv Kubrata Puleva.

"Ovo nije početak moje karijere, bližim se kraju. Nisam neko ko živi u trenutku i misli da će sve biti kao što je sada. Uvek unapred planiram i idem ka završetku karijere. Ostalo je još pet godina, to je praktično olimpijski ciklus", rekao je Džošua za Skaj.

"Imam olimpijski ciklus i malo više, pa kada budete videli naredne Olimpijske igre, tada ću se približiti kraju karijere i na scenu će doći naredna generacija", dodao je 31-godišnji bokser.

Ove godine očekuje se velika borba protiv Tajsona Fjurija, koji je debitovao 2008. godine.

"Fjuri je profesionalac duže od mene. Trebalo bi da se povuče uskoro. Ako želi da učvrsti svoje nasledje, ovde sam i spreman sam. Ugradio sam se u ovu poziciju", naveo je Džošua.

Fjuri (32) je prošle godine rekao za Skaj da želi da vlada dugo, kao Vladimir Kličko, koga je upravo on pobedio i prekinuo njegovu dominaciju.

"Kličko je to uradio u 40 godina. Mnogi veliki šampioni nastavljaju da se bore. Ja ne boksujem zbog boksa, zbog slave, ne boksujem zbog pojasa. Ja boksujem jer me to čini srećnim i zato što to volim. Nikome nemam šta da dokazujem, ali sada boksujem zato što volim i to radim čitavog života. Zašto da odem kada sam još mlad", naveo je tada Fjuri.

Kurir sport/Beta

Kurir