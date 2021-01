PUTINOV ČOVEK PRIJATELJ SRBIJE: Novi predsednik Svetske bokserske federacije, Rus Umar Kremljev, plivao za časni krst u Beogradu!

Kremljev je zajedno s Nenadom Borovčaninom, predsednikom Bokserskog saveza Srbije, plivao za časni krst na Zemunskom keju na praznik Bogojavljenje pre dve godine.

"Umara poznajem dugi niz godina. Kad je poslednji put predsednik Rusije Vladimir Putin bio u poseti Srbiji, Kremljev je bio u delegaciji. Poštuje pravoslavnu veru, tako i živi. Sećam se da me je pitao može li da pliva za časni krst na Bogojavljenje, jer je dobro upoznat s našim običajima. Bio sam oduševljen njegovom željom. Ujutro na Bogojavljenje bili smo na liturgiji u crkvi u Zemunu koju je služio naš blaženopočivši patrijarh Irinej, a onda smo s blagoslovom otišli na kej i plivali za časni krst. Bilo je to neponovljivo iskustvo za njega i mene. Video sam mu na licu koliko je bio srećan", prisetio se za Kurir Nenad Borovčanin, koji sa Umarom ima izuzetan odnos.

Iznenađenje u Beogradu Kremljev upoznao Bikovića foto: Privatna arhiva Umar Kremljev neposredno pre Nove godine bio je u Beogradu. Neformalno, iz prijateljskih razloga. Domaćin mu je bio Nenad Borovčanin, a zajedno s njima na jednom ručku bio je i glumac Miloš Biković. U Rusiji je izuzetno popularna serija u kojoj glumi Biković, pa je susret bio iznenađenje za njega.

"Poštujemo iste vrednosti, negujemo veru, tradiciju i običaje. Uvek kad smo zajedno, bilo da je to u Srbiji ili u Rusiji, a obično je to vikendom, obavezno idemo ujutro na liturgiju, a posle dan iskoristimo da obiđemo svetinje. Umar je izuzetan domaćin, uz njegovu pomoć upoznao sam istoriju ruskog naroda i njegovo stradanje, posebno u vreme posle Prvog svetskog rata. Zajedno smo obišli čudesne svetinje u Jekaterinburgu, Sočiju, Moskvi, Vladikavkazu, a posebno je upečatljiv utisak na mene ostavila poseta "Hramu na krvi" u Jekaterinburgu, gde su ubijeni ruski car Nikolaj Romanov i njegova porodica. Umar me je vodio i u manastir, udaljen 17 kilometara od grada, gde su pronađeni posmrtni ostaci ubijene carske porodice. Baš na mestu tom rudnika nikao je prelep manastir", u dahu je pričao Nenad Borovčanin o Umaru Kremljevu, koji je upoznao je i srpske svetinje, a posebno je impresioniran Hramom Svetog Save na Vračaru.

"Obišli smo dosta beogradskih crkava i manastira. Umaru je prijala poseta manastiru u Rakovici, gde je sahranjen naš nekadašnji patrijarh Pavle. Najviše mu se svidela Crkva Svete Petke na Kalemegdanu, tu smo ga vodili dva puta. A u Hramu Svetog Save na Vračaru bio je zajedno s predsednicima Vučićem i Putinom", otkrio je Nenad Borovčanin.

Umar Kremljev itekako je doprineo da Srbija bude domaćin Svetskog prvenstva u boksu u novembru ove godine.

"Krajem novembra mi ćemo biti domaćini SP u boksu. Nadam se da će dotad sve biti u redu, da nas pandemija neće poremetiti. Verujem da će to biti najmasovnije prvenstvo. Imamo ogromnu podršku Umara Kremljeva, što nam znači, jer je on na prethodnom SP koje je organizovao u Rusiji pokazao kako se to radi, u jednom novom i modernom, sportskom, produkcijskom i organizacionom smislu. Prenos će biti emitovan u preko 100 zemalja širom sveta, a Beograd će biti epicentar sportskih dešavanja na planeti", tvrdi Borovčanin.

Treninzi besplatni za decu Boks opet živi u Srbiji Nenad Borovčanin osvrnuo se i na aktuelnu situaciju boksa u Srbiji: "U poslednje tri godine dosta smo uradili na popularizaciji i omasovljenju boksa. Račun Saveza je pre mog dolaska bio u blokadi, bili smo skinuti s finansiranja od strane države. Bukvalno, boks je bio pred gašenjem. Dobili smo podršku predsednika Vučića i, zahvaljujući svemu tome, kao i bokserskim entuzijastima, uspeli smo da pokrenemo stvar s mrtve tačke. U preko 160 klubova širom Srbije, sale su pune mladih ljudi koji treniraju. Boks je besplatan za svu decu do 18 godina. Radimo i na edukaciji trenerskog kadra, a to je proces koji traži sazrevanje i podrazumeva strpljenje. Postavili smo temelje, što podrazumeva izgradnju sistema koji bi trebalo da rezultira olimpijskom medaljom na OI u Parizu 2024. godine".

