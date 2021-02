BALKAN KUP U BIATLONU: Spektakl u zavejanoj Sjenici

Sportski centar Žari u Sjenici bio je domaćin Balkan kupa u biatlonu u konkurenciji juniora, koji su bili podeljeni u dve starosne kategorije, takmičari koji su mlađi i stariji od 18 godina. Organizator manifestacije bio je Biatlon savez Srbije a sve se odvijalo pod pokroviteljstvom Međunarodne biatlon federacije (IBU). Dok se u Pokljuki, u Sloveniji, na Svetskom prvenstvu nalaze najbolji biatlonci sveta u Sjenici su pokazali šta znaju najbolji juniori Balkana. Pored predstavnika Srbije na Balkan kupu bilo je biatlonaca iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Makedonije, Grčke i Hrvatske.

Takmičenje u Sjenici odvijalo se dva dana u istim discilinama. Prvog dana kod mlađih juniora (U-18), u trci sprint, na 10km, pobedio je Marian Florea iz Rumunije, sa vremenom 21,45:56. Aleksa Vuković iz Bosne i Hercegovine kasnio je u cilju 5 sekundi a trećeplasirani Nikolae Girbacea više od jednog minuta. Drugog dana Aleksa Vuković je bio najbolji, njegovo vreme je bilo 27,27:40, drugi je bio David Folea iz Rumunije a treći njegov stariji brat Marian Folea, pobednik prvog sprinta, koji je održan u subotu. Najbolji domaći predstavnik bio je Miloš Đorđević koji je u nedelju zauzeo 14. mesto. Konkurencija juiora bila je najbrojnija u Sjenici.

foto: Biatlon savez Srbije

Takmičarka iz BIH, Anastasija Vojinović bila je najbolja kod juniorki (devojke starije od 18 godina), oba takmičarska dana. Pobedničko vreme prvog dana bilo je 30,48:64, dok je drugog dana trka bilo znatno sporija. Oba dana plasman na podijumu kod juniorki bio je isti, drugolasirana je bila Ana Cvetanovska iz Makedonije a treća Sandra Banjac iz Srbije.

Mlađe juniorke iz Rumunije dominirale su u Sjenici. Dorina Puskario pobedila je u subotu ispreg Grkinje Joanine Kotsalou i koleginice iz reprezentacije Adeline Rimbeu. Pobeda sedamnaestogodišnje Puskario nije dolazila u pitanje, u cilju je imala preko 60 sekundi viška u odnosu na drugoplasiranu Grkinju. Drugoga dana Rumunke su bile još bolje, slavila je Adelina Rimbeu ispred Dorine Puskario, razlika je bila čak dva i po minuta a trećeplasirana je bila Grkinja Konstatina Haralampidu, ona je u cilju kasnila više od tri i po minuta. Najbolja Srpkinja oba dana bila je Dženana Hodžić. Mlada Sjeničanka u subotu je zauzela peto a u nedelju osmo mesto na Balkan kupu.

foto: Biatlon savez Srbije

Generalni sekretar BSS, Miroslav Radovanović bio je zadovoljan učinjenim u Sjenici, i organizaciono i takmičarski.

“Uslovi za trku samo dan pre starta bili su očajni, imali smo temperaturu od +10 i jako malo snega, nadljudskim naporima uspleli smo da stazu dovedemo u stanje da se takmičenje održi i za to smo dobili pohvale od delegata iz IBU-a. Rezultati naših takmičara su bili solidni, federacije iz okruženja su ispred nas po kvalitetu su to potvrdile u Sjenici. Nama u Srbiji predstoji da u narednom periodu pojačamo rad, pre svega sa najmlađima i da se ugledamo na saveye iz region su koji do dobrih rezultata došli pre svega velikim entuzijazmom i napornim radom”- rekao je Radovanović.

Kurir sport

Kurir